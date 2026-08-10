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Ascolti tv domenica 9 agosto: Noos, Racconto di una notte, Il padrino
Ascolti tv domenica 9 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 9 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Noos. Su Rai 3 Che ci faccio qui. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Battleship. Su Rete 4 Il padrino. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 9 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv domenica 9 agosto 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza interessa 1.293.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.601.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 495.000 spettatori (4%). Su Italia1 Battleship incolla davanti al video 665.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 la replica di Che Ci Faccio Qui segna 435.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rete4 Il Padrino totalizza 541.000 spettatori (6%). Su La7 Febbre da cavallo raggiunge 405.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 344.000 spettatori con il 3%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 L’Eredità Summer arriva a 2.143.000 spettatori (16.7%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.911.000 – 23.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.742.000 spettatori pari al 29.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 735.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione incolla davanti al video 485.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 637.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 673.000 spettatori e il 5.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 934.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 257.000 spettatori e il 2.1%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.756.000 spettatori pari al 19.4%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.747.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 la replica di Sarabanda – Il Torneo dei Campioni: Prima Sfida intrattiene 1.199.000 spettatori (13.9%), mentre Sarabanda – Il Torneo dei Campioni conquista 1.184.000 spettatori (12%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (261.000 – 3.1%), Blue Bloods segna 358.000 spettatori con il 3.7% nel primo episodio e 431.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 371.000 spettatori (4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 388.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.765.000 spettatori (16.6%). A seguire Blob segna 559.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa interessa 690.000 spettatori (6.2%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.