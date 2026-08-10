Ascolti tv domenica 9 agosto: Noos, Racconto di una notte, Il padrino

Su Rai1 L’Eredità Summer arriva a 2.143.000 spettatori (16.7%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.911.000 – 23.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.742.000 spettatori pari al 29.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 735.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione incolla davanti al video 485.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 637.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 673.000 spettatori e il 5.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 934.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 257.000 spettatori e il 2.1%.