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Ritorno al futuro: trama, cast e streaming del film su Italia 1

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Pixabay
di Antonio Scali
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Ritorno al futuro: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, 8 agosto 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ritorno al futuro, film del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Primo episodio della trilogia omonima, è considerato un’icona del cinema degli anni Ottanta e ha riscosso un enorme successo a livello internazionale. Ma vediamo insieme le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

Hill Valley, California, 25 ottobre 1985. Marty McFly è un diciassettenne studente di liceo, pigro e spesso ritardatario ma coraggioso, gentile e di buon cuore, fidanzato con Jennifer Parker, sua coetanea e compagna di scuola. Marty sogna di diventare una rockstar e suona la chitarra in un gruppo rock amatoriale, pur senza molta fortuna: il gruppo viene infatti bocciato al provino per suonare al ballo della scuola, perché i docenti ritengono Marty e i suoi compagni “troppo rumorosi”. Il migliore amico di Marty è un anziano ed eccentrico scienziato di nome Emmett Brown, detto “Doc”, per il quale il ragazzo funge da aiutante. Quest’ultimo chiede al ragazzo di raggiungerlo quella stessa notte nel parcheggio del Twin Pines Mall, un grande centro commerciale, per filmare un misterioso esperimento.

Ritorno al futuro: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ritorno al futuro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Michael J. Fox: Marty McFly
  • Christopher Lloyd: Emmett L. “Doc” Brown
  • Lea Thompson: Lorraine Baines McFly
  • Crispin Glover: George McFly
  • Thomas F. Wilson: Biff Tannen
  • Claudia Wells: Jennifer Parker
  • Marc McClure: Dave McFly
  • Wendie Jo Sperber: Linda McFly
  • James Tolkan: Strickland
  • Norman Alden: Lou Caruthers
  • Donald Fullilove: Goldie Wilson
  • George DiCenzo: Sam Baines
  • Frances Lee McCain: Stella Baines
  • Jason Hervey: Milton Baines
  • Harry Waters Jr.: Marvin Berry
  • Will Hare: Il “Vecchio” Peabody
  • George ‘Buck’ Flower: Red il senzatetto
  • Billy Zane: Match
  • J.J. Cohen: Skinhead
  • Casey Siemaszko: 3-D

Streaming e tv

Dove vedere Ritorno al futuro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 8 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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