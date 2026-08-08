La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, sabato 8 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il fatto che Manuel abbia indagato su Enora incrina il rapporto con Toño, e la ragazza se ne accorge. Il ritorno di Pía sembra impossibile perché Leocadia interviene per impedire ad Alonso di immischiarsi nella faccenda. Lope cerca di incoraggiare Curro dopo i ripensamenti di Angela riguardo alla loro fuga, ma visto quanto i due innamorati vogliono un futuro insieme decidono di provarci ancora una volta. Purtroppo, la delusione di Leocadia nei confronti di Angela fanno titubare la ragazza, che si sfoga con Martina. La salute di Donna Petra continua a peggiorare, allora Maria, Teresa e Vera decidono di aiutare la governate con le sue responsabilità, cosa che infastidisce Don Cristobal. Tra Vera e Curro continuano a esserci discussioni, ma almeno la giovane fa pace con l’amica Teresa. Alonso non è solo preoccupato per la questione di Catalina, ma anche per lo stato d’animo di Adriano, e quest’ultimo annuncia al marchese una decisione drammatica.

Adriano prende in considerazione l’idea di lasciare La Promessa con i suoi figli dopo la partenza di Catalina, suscitando grande preoccupazione in tutta la famiglia, soprattutto nel marchese e in Martina. Manuel cerca di ricucire l’amicizia con Tono e gli promette che non continuerà a indagare su Enora. Donna Petra subisce un grave peggioramento delle sue condizioni di salute, cosa che allarma sempre più i membri della servitù e anche padre Samuel, che corre subito in paese a cercare il dottor Salazar.

Cast

Abbiamo visto la trama de La promessa, ma qual è il cast della soap opera in onda su Rete 4? Tra gli attori principali: Ana Garces, Eva Martin, Manuel Regueiro, Arturo Sancho, Joaquin Climent, Antonio Velazquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan, Marga Martinez.