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Per qualche dollaro in più: tutto sul film in onda su Rai 3

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Pixabay
di Antonio Scali
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Per qualche dollaro in più: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 8 agosto 2026, va in onda Per qualche dollaro in più su Rai 3. Si tratta del secondo film della Trilogia del dollaro diretto da Sergio Leone e con protagonista Clint Eastwood. Il film è uscito nel 1965 ed è il sequel diretto di Per un pugno di dollari. L’ultimo che completa la trilogia è invece Il buono, il brutto e il cattivo. Vediamo la trama e il cast.

Trama

Essendo un film iconico che fa parte di una trilogia altrettanto iconica, la trama è ben nota alla cultura popolare. Per qualche dollaro in più è ambientato in New Messico e racconta di un uomo pericoloso ed estremamente intelligente, quale El Indio, che guida una banda di desperados e che viene catturato e spedito in prigione. Tuttavia la sua banda organizza un’evasione e, nella fuga, il criminale uccide tutti tranne uno, un superstite il cui compito è raccontare quanto accaduto. Su El Indio è stata fissata una taglia da ventimila dollari e arrivano due cacciatori di teste, il Monco e Mortimer.

Per qualche dollaro in più: il cast del film

Anche il cast del film è ben noto considerando che è guidato da Clint Eastwood che divide la scena con Lee Van Cleef. Di seguito vediamo attori e personaggi del film:

  • Clint Eastwood: il Monco
  • Lee Van Cleef: Colonnello Douglas Mortimer
  • Gian Maria Volonté: el Indio
  • Mario Brega: Niño
  • Mara Krupp: Mary
  • Luigi Pistilli: Groggy
  • Klaus Kinski: Wild
  • Joseph Egger: Profeta
  • Panos Papadopulos: Sancho Perez
  • Benito Stefanelli: Luke
  • Roberto Camardiel: telegrafista di Tucumcari
  • Aldo Sambrell: Cuchillo
  • Luis Rodrìguez: Manuel
  • Tomás Blanco: sceriffo di Tucumcari
  • Lorenzo Robledo: Brad
  • Sergio Mendizábal: direttore della banca di Tucumcari
  • Dante Maggio: falegname
  • Diana Rabito: ragazza con Callaway
  • Giovanni Tarallo: telegrafista di Santa Cruz
  • Mario Meniconi: capotreno
  • Edmondo Tieghi: abitante di Agua

Streaming e TV

Dove vedere Per qualche dollaro in più in diretta TV e live streaming? Il film, come abbiamo già detto, va in onda in prima serata sabato 8 agosto 2026 alle ore 21:20 su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando. Chi invece vuole seguire le avventure dei moschettieri in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia via desktop che tramite app.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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