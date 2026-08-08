Per qualche dollaro in più: tutto sul film in onda su Rai 3
Per qualche dollaro in più: trama, cast e streaming del film su Rai 3
Questa sera, sabato 8 agosto 2026, va in onda Per qualche dollaro in più su Rai 3. Si tratta del secondo film della Trilogia del dollaro diretto da Sergio Leone e con protagonista Clint Eastwood. Il film è uscito nel 1965 ed è il sequel diretto di Per un pugno di dollari. L’ultimo che completa la trilogia è invece Il buono, il brutto e il cattivo. Vediamo la trama e il cast.
Trama
Essendo un film iconico che fa parte di una trilogia altrettanto iconica, la trama è ben nota alla cultura popolare. Per qualche dollaro in più è ambientato in New Messico e racconta di un uomo pericoloso ed estremamente intelligente, quale El Indio, che guida una banda di desperados e che viene catturato e spedito in prigione. Tuttavia la sua banda organizza un’evasione e, nella fuga, il criminale uccide tutti tranne uno, un superstite il cui compito è raccontare quanto accaduto. Su El Indio è stata fissata una taglia da ventimila dollari e arrivano due cacciatori di teste, il Monco e Mortimer.
Per qualche dollaro in più: il cast del film
Anche il cast del film è ben noto considerando che è guidato da Clint Eastwood che divide la scena con Lee Van Cleef. Di seguito vediamo attori e personaggi del film:
- Clint Eastwood: il Monco
- Lee Van Cleef: Colonnello Douglas Mortimer
- Gian Maria Volonté: el Indio
- Mario Brega: Niño
- Mara Krupp: Mary
- Luigi Pistilli: Groggy
- Klaus Kinski: Wild
- Joseph Egger: Profeta
- Panos Papadopulos: Sancho Perez
- Benito Stefanelli: Luke
- Roberto Camardiel: telegrafista di Tucumcari
- Aldo Sambrell: Cuchillo
- Luis Rodrìguez: Manuel
- Tomás Blanco: sceriffo di Tucumcari
- Lorenzo Robledo: Brad
- Sergio Mendizábal: direttore della banca di Tucumcari
- Dante Maggio: falegname
- Diana Rabito: ragazza con Callaway
- Giovanni Tarallo: telegrafista di Santa Cruz
- Mario Meniconi: capotreno
- Edmondo Tieghi: abitante di Agua
Streaming e TV
Dove vedere Per qualche dollaro in più in diretta TV e live streaming? Il film, come abbiamo già detto, va in onda in prima serata sabato 8 agosto 2026 alle ore 21:20 su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando. Chi invece vuole seguire le avventure dei moschettieri in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia via desktop che tramite app.