Battleship: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, 9 agosto 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Battleship, film statunitense del 2012 diretto da Peter Berg. Tra gli interpreti principali del film figurano Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Liam Neeson, Brooklyn Decker e Rihanna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2005 la NASA vara il Progetto Beacon, con l’ambizioso scopo di stabilire un possibile contatto con il più vicino pianeta capace di ospitare la vita, il Pianeta G, dove potrebbe abitare una razza intelligente.

Sette anni dopo, nel 2012, la razza aliena che abita il Pianeta G giunge sulla Terra con una squadriglia esplorativa di cinque navi stellari, il cui scopo è gettare le basi per una futura invasione; tuttavia, poiché il loro sistema di comunicazione rimane danneggiato durante l’atterraggio a causa dell’urto con un satellite, gli alieni decidono di servirsi del centro di comando del Progetto Beacon, situato nelle Hawaii, e per impedire agli umani di ostacolare il piano innalzano un potente campo magnetico tutto attorno alle isole, e schierano tre potenti navi da guerra a difesa del dispositivo che lo genera, situato su una gigantesca piattaforma oceanica.

In quel momento una flotta riunita di tredici diverse nazioni sta compiendo un’esercitazione al largo delle Hawaii, l’annuale RIMPAC 2012, ma delle oltre venti navi che la compongono solo tre cacciatorpediniere rimangono all’interno della barriera: la USS Sampson, la USS John Paul Jones, e la giapponese Myōkō. Sarà compito loro e dei loro equipaggi contrastare la minaccia aliena prima che il nemico riesca a mettersi in contatto con il proprio pianeta natale fornendo al resto della flotta le coordinate per l’invasione.

Battleship: il cast

Abbiamo visto la trama di Battleship, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Taylor Kitsch: Tenente comandante Alex Hopper

Alexander Skarsgård: Comandante Stone Hopper

Rihanna: Sottufficiale Cora Raikes

Liam Neeson: Vice Ammiraglio Terrance Shane

Brooklyn Decker: Samantha “Sam” Shane

Peter MacNicol: Segretario della difesa

Tadanobu Asano: Caporale Yugi Nagata

Hamish Linklater: Cal Zapata

Josh Pence: Capo Moore

Rami Malek: Tenente Hill

Jesse Plemons: Jimmy “Ordy” Ord

Stephen Bishop: Taylor

Gregory D. Gadson: Tenente colonnello Mick Canales

John Tui: Sottufficiale capo Walter “Beast” Lynch

Jerry Ferrara: Strodell

Adam Godley: Dr. Nogrady

Gary Grubbs: Capo di Stato maggiore dell’USAF

Streaming e tv

Dove vedere Battleship in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 9 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.