Ascolti tv sabato 8 agosto: Ciao Darwin, Sogno e son desto, La promessa

Ascolti tv sabato 8 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 8 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Sogno e son desto. Su Rai 3 Per qualche dollaro in più. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Rete 4 La promessa. Su Italia 1 Ritorno al futuro. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 8 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.