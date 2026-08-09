Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, domenica 9 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Noos – L’avventura della conoscenza, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza condotta da Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ai desideri e alle dipendenze è dedicata la copertina del nuovo appuntamento con Alberto Angela e “Noos – L’avventura della conoscenza” – la serie di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e alle novità dai vari campi della conoscenza – in onda questa sera, domenica 9 agosto alle 21.25 su Rai 1. Si cercherà di capire perché gli esseri umani possono sviluppare nel corso dell’esistenza comportamenti compulsivi di vera e propria dipendenza dai quali è difficile liberarsi. Droghe, tabacco, alcool sono certamente le più pericolose e difficili da sconfiggere ma ci sono altri ambiti dove si riscontrano forme di maniacalità, come quella per il lavoro, per il sesso, per la tecnologia, per lo shopping compulsivo o per il cibo. Cosa scatta nel nostro cervello quando ci facciamo travolgere dal desiderio di qualcosa? Da cosa sono stimolate le dipendenze? Si tratta solo della necessità di soddisfare delle mancanze emotive oppure vanno considerate come complessi meccanismi multifattoriali? Temi affrontati con il Professor Giovanni Martinotti, medico chirurgo e psichiatra di fama internazionale, tra i massimi esperti nello studio delle dipendenze e delle nuove sostanze psicoattive.

Restando in tema, Emmanuele Jannini spiegherà cos’è esattamente la dipendenza affettiva. Dalla passione all’ossessione patologica: si può curare questa condizione? Per scoprire come mente e corpo siano profondamente legati e come l’innamoramento e l’attaccamento all’altro talvolta possano sfociare in comportamenti di dipendenza.

E poi, non capita spesso di raccontare una scoperta che avrà il suo posto nella storia della medicina: per la prima volta una terapia genica italiana ha fatto sparire gravi malattie autoimmuni in poche settimane, restituendo una vita normale a dieci giovani pazienti. E dopo aver seguito due di loro all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, dove le cellule CAR-T hanno “resettato” il sistema immunitario, in studio, con orgoglio tutto italiano, ci saranno i due artefici di questa svolta: il Prof. Franco Locatelli e il Dott. Fabrizio De Benedetti, raccontano cosa significa questa scoperta per migliaia di pazienti e per il futuro della medicina.

Nel corso della puntata torna il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, per condividere le ultime scoperte emerse dagli scavi in corso e con un approfondimento sul Doriforo di Policleto. Questa scultura in marmo, una delle più studiate del mondo antico, fu ritrovata nel 1797 nella Palestra Sannitica di Pompei ed è una copia perfetta dell’originale in bronzo realizzata dal greco Policleto nel V secolo a.C.

Quindi, con lo scrittore Carlo Lucarelli il racconto di una delle più inquietanti indagini d’America: la storia del mostro di Milwaukee. Con l’esperto di geopolitica Dario Fabbri si cercherà di capire, invece, l’evoluzione dell’attuale scenario internazionale mentre con la nutrizionista Elisabetta Bernardi un focus su come mantenere i livelli di colesterolo sotto controllo attraverso uno stile di vita sano e una dieta mirata.

I nuovi studi sul comportamento delle orche: questa settimana l’analisi di immagini sorprendenti insieme all’etologa Elisabetta Palagi, continuando il viaggio nel mondo animale. Restando in ambito marino verrà proposto un interessante servizio su un progetto di ricerca del laboratorio di Chioggia dell’Università di Padova dedicato alla tutela degli squali nei nostri mari: per capire come mai proteggerli significhi preservare l’equilibrio dell’intero ecosistema marino.

Nel prossimo futuro l’uomo tornerà sulla Luna. Con l’astrofisico Luca Perri la visita, in Germania, di un centro dell’ESA e del DLR, dove astronauti, ricercatori e ingegneri si allenano in una replica della superficie lunare in vista delle future missioni. Poi con Massimo Polidoro il tema del “quishing”, la truffa che si serve dei QR code per rubare i dati privati, e la spiegazione di quali comportamenti mettere in atto per non cadere in questa trappola digitale. Infine, con l’astrofisica Edwige Pezzulli un viaggio alla scoperta dei “mondi oscuri” per comprendere i segreti dell’universo e dei buchi neri.

Streaming e tv

Dove vedere Noos – L’avventura della conoscenza in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.