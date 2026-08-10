Hot Sweet Sour: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, 10 agosto 2026, su Canale 5 va in onda il film turco Hot Sweet Sour, pellicola del 2017 diretta da Andaç Haznedaroglu. Quando si diplomano al College, Murat fa il grande passo e chiede all’innamorata Duygu la sua mano. Ma a sorpresa non ottiene la risposta che stava cercando. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Una commovente storia d’amore che vede come protagonisti Duygu e Murat, due giovani che si erano promessi di ritrovarsi dopo cinque anni senza mai sentirsi nel frattempo. Al termine dell’accordo, Duygu raggiunge Istanbul sperando di poter riconquistare il suo grande amore. Tuttavia, scopre che Murat è diventato un famoso chef in gara in un noto talent culinario e sta per sposarsi. Tra emozioni contrastanti e nuove sfide, Duygu dovrà decidere se il loro amore ha un posto nel presente o appartiene solo al passato.

Hot Sweet Sour: il cast del film

Tra gli attori di questa romantica pellicola turca troviamo Bugra Gülsoy, Özge Özpirinçci, Gözde Türkpençe, Yusuf Akgün.

Streaming e tv

Dove vedere Hot Sweet Sour in tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 10 agosto 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.