King of Killers: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 10 agosto 2026, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film King of Killers, pellicola canadese del 2023 diretta da Kevin Grevioux. Vediamo insieme tutte le informazioni, come la trama e il cast.

Trama e cast

Garan è membro di un gruppo di sicari internazionali incaricati di eliminare l’assassino più pericoloso del mondo, solo per scoprire che sono loro stessi a essere nel mirino. Nel cast attori come Stephen Dorff, Frank Grillo, Marie Avgeropoulos, Kevin Grevioux, Alain Moussi, Shannon Kook, Amy Groening, Georges St-Pierre.

Streaming e tv

Dove vedere King of Killers in tv e streaming? Appuntamento in prima serata questa sera, 10 agosto 2026, alle ore 21.20 su Italia 1. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.