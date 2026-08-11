Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:48
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Così l’intelligenza artificiale ha trasformato il volto della guerra | VIDEO

In anteprima su TPI una clip tratta dal reportage “Goodbye Human” di Raffaele Marco Della Monica, Raffaele Manco e Irene Sicurella, in onda l'11 agosto alle 23.15 nella nuova puntata de "Il Fattore Umano", su Rai 3

di Redazione TPI

L’intelligenza artificiale ha trasformato il volto della guerra. Algoritmi sempre più sofisticati vengono addestrati e impiegati per analizzare dati, identificare obiettivi e supportare decisioni militari che hanno conseguenze letali sulla popolazione civile. Il reportage “Goodbye Human” di Raffaele Marco Della Monica, Raffaele Manco e Irene Sicurella, proposto per il ciclo Il Fattore Umano e in onda martedì 11 agosto alle 23.30 su Rai 3, racconta la storia di dipendenti ed ex dipendenti della Big Tech che hanno scelto di opporsi alla collaborazione tra l’industria dell’IA e il settore della difesa. Attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti, il reportage esplora il conflitto tra innovazione, responsabilità etica e sicurezza nazionale. Si tratta della più grande rivoluzione tecnologica della storia dell’uomo. Come hanno fatto i colossi dell’Intelligenza artificiale a diventare i nuovi signori della guerra? E chi decide come verrà usata l’intelligenza artificiale e quali limiti devono essere posti quando un codice può determinare la vita o la morte?

“Il Fattore Umano” è una serie ideata da Raffaella Pusceddu e Luigi Montebello, prodotta da Rai – Direzione Approfondimento. Un progetto che, negli anni, ha costruito uno sguardo riconoscibile e necessario sui diritti umani nel mondo attraverso reportage dal respiro internazionale. Al centro della quinta stagione c’è la guerra. Non solo quella combattuta con le armi, ma quella che si insinua nella società, nei linguaggi, nelle immagini, nelle scelte individuali. Una presenza costante, un clima che attraversa il nostro tempo, e che lascia profonde “Impronte di guerra”. Perché ogni guerra lascia tracce. Anche in chi non la combatte.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv martedì 11 agosto: Upgraded, Fino all’ultimo indizio, Yoga Radio Estate
TV / Upgraded – Amore, arte e bugie: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1
TV / Le grandi domande di Freedom: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv martedì 11 agosto: Upgraded, Fino all’ultimo indizio, Yoga Radio Estate
TV / Upgraded – Amore, arte e bugie: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1
TV / Le grandi domande di Freedom: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Fino all’ultimo indizio: tutto quello che c’è da sapere sul film su Canale 5
TV / Jannacciami!: lo spettacolo dedicato a Enzo Jannacci su Rai 3
TV / Yoga Radio Estate 2026: anticipazioni, cantanti, scaletta e ospiti dello show musicale di Italia 1
TV / Ascolti tv lunedì 10 agosto: Il giovane Montalbano, Hot sweet sour, Filorosso
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della quinta puntata (replica)
TV / King of Killers: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
Ricerca