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Le grandi domande di Freedom: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Le grandi domande di Freedom: anticipazioni e streaming della puntata di oggi

Questa sera, martedì 11 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Le grandi domande di Freedom. Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia con Roberto Giacobbo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La puntata si aprirà con un’indagine sulla piana di Giza alla scoperta della Sfinge, celebre scultura del mondo antico avvolta dal mistero. Le sue origini potrebbero essere molto più remote di quanto si creda? E il volto che conosciamo appartiene davvero al faraone Chefren oppure sarebbe stato ricavato da una testa più grande, forse quella di un leone? Freedom esaminerà le teorie che continuano a far discutere gli studiosi, compresa l’ipotesi dell’esistenza di una possibile seconda Sfinge ancora nascosta sotto la sabbia del deserto.

A seguire, spazio al fenomeno delle Sfere di Luce, che da tempo incuriosisce il pubblico. Grazie all’analisi di filmati e racconti raccolti in diversi Paesi, il programma proverà a capire che cosa si nasconda dietro queste misteriose manifestazioni collegate, secondo alcuni, anche ai celebri cerchi nel grano. Nel corso dell’inchiesta, la squadra di Freedom incontrerà in esclusiva una ricercatrice che da anni documenta questo fenomeno in tutto il mondo.

Infine, un emozionante viaggio porterà gli spettatori ad interrogarsi su una delle domande più profonde di sempre: cosa c’è oltre la vita? Attraverso le testimonianze di persone che hanno vissuto esperienze straordinarie e il contributo di esperti, Freedom proverà a capire se oltre il confine della vita possa davvero esistere qualcosa.

Streaming e tv

Dove vedere Le grandi domande di Freedom in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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