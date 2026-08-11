Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:48
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Fino all’ultimo indizio: tutto quello che c’è da sapere sul film su Canale 5

Immagine di copertina
Pixabay
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Fino all’ultimo indizio: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 11 agosto 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Fino all’ultimo indizio (The Little Things), film del 2021 scritto e diretto da John Lee Hancock. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella Los Angeles del 1990, il vice sceriffo della contea di Kern Joe “Deke” Deacon viene chiamato nel distretto della polizia della città per raccogliere prove forensi relative a un recente omicidio. Deacon, un ex detective messo sotto pressione per andare in pensione dai suoi superiori del dipartimento, accompagna il nuovo detective capo Jimmy Baxter sulla scena di un nuovo omicidio a Los Angeles. Deacon nota somiglianze tra il modus operandi del delitto con un vecchio caso di omicidio seriale che non è stato in grado di risolvere durante i suoi giorni come detective.

Quella stessa notte, una donna, Ronda Rathbun, viene seguita da un’auto mentre fa jogging verso casa e ne viene denunciata la scomparsa la mattina seguente. Baxter apprende dal capitano del distretto, Farris, che Deacon ha messo fine al suo matrimonio e ha subito un attacco di cuore a causa della sua intensa ossessione per il suo caso di omicidio irrisolto, e gli viene consigliato di non coinvolgere ulteriormente Deacon nelle indagini in corso. Deacon, tuttavia, si prende una settimana di ferie e affitta un appartamento a buon mercato a Los Angeles in modo da poter rimanere in città e aiutare a risolvere il caso di Baxter. La notte successiva, la polizia scopre il corpo di un’altra vittima di omicidio trascinato dall’acqua sotto un ponte. Baxter apprende dal suo partner che il modus operandi è coerente sia con il precedente omicidio sia con la serie di omicidi che Deacon non era stato in grado di risolvere: allora le vittime erano tutte prostitute pugnalate a morte e su cui non vi erano tracce di violenza sessuale. Deacon inizia a indagare su Albert Sparma, un potenziale sospetto che lavora in un negozio di riparazioni in prossimità degli omicidi. Sparma vanifica il tentativo di Deacon di pedinarlo; in seguito viene portato per un interrogatorio dove non collabora e schernisce i detective. L’uomo viene rilasciato dopo aver provocato Deacon.

Fino all’ultimo indizio: il cast

Abbiamo visto la trama di Fino all’ultimo indizio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Denzel Washington: vice sceriffo Joe “Deke” Deacon
  • Rami Malek: Det. Jim Baxter
  • Jared Leto: Albert Sparma
  • Chris Bauer: Det. Sal Rizoli
  • Michael Hyatt: Flo Dunigan
  • Terry Kinney: capitano Carl Farris
  • Natalie Morales: Det. Jamie Estrada
  • Sofia Vassilieva: Tina Salvadore
  • Isabel Arraiza: Ana Baxter
  • Joris Jarsky: sergente Rogers
  • Glenn Morshower: capitano Henry Davis

Streaming e tv

Dove vedere Fino all’ultimo indizio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, martedì 11 agosto 2026, alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv martedì 11 agosto: Upgraded, Fino all’ultimo indizio, Yoga Radio Estate
TV / Upgraded – Amore, arte e bugie: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1
TV / Le grandi domande di Freedom: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv martedì 11 agosto: Upgraded, Fino all’ultimo indizio, Yoga Radio Estate
TV / Upgraded – Amore, arte e bugie: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1
TV / Le grandi domande di Freedom: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Jannacciami!: lo spettacolo dedicato a Enzo Jannacci su Rai 3
TV / Yoga Radio Estate 2026: anticipazioni, cantanti, scaletta e ospiti dello show musicale di Italia 1
Spettacoli / Così l’intelligenza artificiale ha trasformato il volto della guerra | VIDEO
TV / Ascolti tv lunedì 10 agosto: Il giovane Montalbano, Hot sweet sour, Filorosso
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della quinta puntata (replica)
TV / King of Killers: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
Ricerca