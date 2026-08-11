Upgraded – Amore, arte e bugie: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1
Upgraded – Amore, arte e bugie: trama, cast e streaming del film su Rai 1
Upgraded – Amore, arte e bugie è il film in onda questa sera, 11 agosto 2026, in prima serata su Rai 1. Un film del 2024 diretto da Carlson Young. Ma vediamo tutte le informazioni, come la trama e il cast.
Trama
L’aspirante gallerista Ana viene invitata a unirsi al team della celebre Claire Dupree per un’asta a Londra. Al momento della partenza all’aeroporto, Ana riceve inaspettatamente un upgrade in prima classe, dove conosce William. Per giustificare la sua presenza in prima classe e sedurre il giovane, Ana comincia a mentire sul proprio lavoro e la propria vita, ma le menzogne rischiano di emergere una volta arrivati a Londra.
Upgraded: il cast del film
Vediamo ora gli attori e i relativi personaggi interpretati.
- Camila Mendes: Ana Santos
- Archie Renaux: William
- Marisa Tomei: Claire Dupree
- Lena Olin: Catherine Laroche
- Anthony Head: Julian Marx
- Saoirse-Monica Jackson: Amy
- Rachel Matthews: Suzette
- Aimee Carrero: Vivian
- Fola Evans-Akingbola: Renée
- Andrew Schulz: Ronnie
- Grégory Montel: Gerard Abel
- Thomas Kretschmann: Arnold Grant
- John Hays: Banditore d’asta a New York
- Juliet Agnes: Addetta ai ticket
- Akshay Shah: Assistente di linea
Streaming e tv
Dove vedere Upgraded in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 11 agosto 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.