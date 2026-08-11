Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 09:30
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Upgraded – Amore, arte e bugie: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1

Immagine di copertina
Pixabay
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Upgraded – Amore, arte e bugie: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Upgraded – Amore, arte e bugie è il film in onda questa sera, 11 agosto 2026, in prima serata su Rai 1. Un film del 2024 diretto da Carlson Young. Ma vediamo tutte le informazioni, come la trama e il cast.

Trama

L’aspirante gallerista Ana viene invitata a unirsi al team della celebre Claire Dupree per un’asta a Londra. Al momento della partenza all’aeroporto, Ana riceve inaspettatamente un upgrade in prima classe, dove conosce William. Per giustificare la sua presenza in prima classe e sedurre il giovane, Ana comincia a mentire sul proprio lavoro e la propria vita, ma le menzogne rischiano di emergere una volta arrivati a Londra.

Upgraded: il cast del film

Vediamo ora gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Camila Mendes: Ana Santos
  • Archie Renaux: William
  • Marisa Tomei: Claire Dupree
  • Lena Olin: Catherine Laroche
  • Anthony Head: Julian Marx
  • Saoirse-Monica Jackson: Amy
  • Rachel Matthews: Suzette
  • Aimee Carrero: Vivian
  • Fola Evans-Akingbola: Renée
  • Andrew Schulz: Ronnie
  • Grégory Montel: Gerard Abel
  • Thomas Kretschmann: Arnold Grant
  • John Hays: Banditore d’asta a New York
  • Juliet Agnes: Addetta ai ticket
  • Akshay Shah: Assistente di linea

Streaming e tv

Dove vedere Upgraded in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 11 agosto 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv martedì 11 agosto: Upgraded, Fino all’ultimo indizio, Yoga Radio Estate
TV / Le grandi domande di Freedom: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Fino all’ultimo indizio: tutto quello che c’è da sapere sul film su Canale 5
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv martedì 11 agosto: Upgraded, Fino all’ultimo indizio, Yoga Radio Estate
TV / Le grandi domande di Freedom: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Fino all’ultimo indizio: tutto quello che c’è da sapere sul film su Canale 5
TV / Jannacciami!: lo spettacolo dedicato a Enzo Jannacci su Rai 3
TV / Yoga Radio Estate 2026: anticipazioni, cantanti, scaletta e ospiti dello show musicale di Italia 1
Spettacoli / Così l’intelligenza artificiale ha trasformato il volto della guerra | VIDEO
TV / Ascolti tv lunedì 10 agosto: Il giovane Montalbano, Hot sweet sour, Filorosso
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della quinta puntata (replica)
TV / King of Killers: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
Ricerca