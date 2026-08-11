Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.282.000 spettatori (16%) dalle 20:45 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:50 (3.245.000 – 23.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.113.000 spettatori pari al 28.7% dalle 20:52 alle 21:49. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 869.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 L’Appartamento – Sold Out appassiona 348.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 647.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 575.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.002.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 398.000 spettatori e il 2.8%.