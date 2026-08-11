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Ascolti tv lunedì 10 agosto: Il giovane Montalbano, Hot sweet sour, Filorosso
Ascolti tv lunedì 10 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 10 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. Su Rai 3 Filorosso. Su Canale 5 Hot Sweet Sour. Su Italia 1 King of killers. Su Rete 4 Zona bianca. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 10 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 10 agosto 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica interessa 1.930.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale5 Hot Sweet Sour – Ingrendienti di un amore conquista 1.676.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 gli Europei di Atletica intrattengono 1.192.000 spettatori pari al 9.1% dalle 21:02 alle 23:03. Su Italia1 King of Killers incolla davanti al video 773.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Filorosso segna 447.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 576.000 spettatori (5.9%). Su La7 Sei Felice? Una Giornata con Crepet raggiunge 252.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 Dinner Club ottiene 205.000 spettatori (2.2%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.282.000 spettatori (16%) dalle 20:45 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:50 (3.245.000 – 23.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.113.000 spettatori pari al 28.7% dalle 20:52 alle 21:49. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 869.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 L’Appartamento – Sold Out appassiona 348.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 647.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 575.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.002.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 398.000 spettatori e il 2.8%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.915.000 spettatori pari al 20.8% dalle 18:39 alle 19:31, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.627.000 spettatori pari al 23.2% dalle 19:32 alle 19:56. Su Canale5 The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.340.000 spettatori (15.7%) dalle 18:47 alle 18:57, mentre The Wall convince 1.615.000 spettatori (15.7%) dalle 19:01 alle 19:51. Su Rai2 gli Europei di Nuoto sono seguiti da 743.000 spettatori con il 7.5% dalle 18:30 alle 20:05 e gli Europei di Atletica 608.000 spettatori con il 4.7% dalle 20:05 alle 20:29. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 312.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 468.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.754.000 spettatori (15.2%). A seguire Blob segna 734.000 spettatori (5.8%) e Via dei Matti n° 0 in replica 519.000 spettatori (3.9%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.