Yoga Radio Estate 2026: anticipazioni, cantanti, scaletta, ospiti, streaming dello show musicale di Italia 1, 11 agosto

Questa sera, martedì 11 agosto 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Yoga Radio Estate, il programma musicale con la conduzione di Enrico Papi e Noemi che, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e racconto. Lo show, registrato lo scorso giugno, accoglie alcune delle voci più amate del panorama italiano, in particolare gli artisti più amati che stanno infiammando con i loro tormentoni questa estate. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni, i cantanti, gli ospiti e la scaletta della serata di oggi, 11 agosto 2026.

Anticipazioni, cantanti e scaletta

Alla conduzione della kermesse, la coppia inedita formata da Noemi ed Enrico Papi che, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e racconto.

Questa sera, sul palco di Piazza Cavalli a Piacenza, si alterneranno grandi nomi del panorama musicale italiano: The Kolors, Gabry Ponte, J-Ax, Anna Tatangelo, Clara, Francesco Renga, Orietta Berti, Ermal Meta, Sangiovanni, Ernia, Frah Quintale, Ditonellapiaga, Nayt, Dolcenera, LDA & Aka 7even, Nicolò Filippucci, Cioffi, Samurai Jay, Cate Lumina, Welo.

Streaming e tv

Dove vedere Yoga Radio Estate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, martedì 11 agosto 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.