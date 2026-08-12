Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, mercoledì 12 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Noos – L’avventura della conoscenza, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza condotta da Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Come si costruisce il cervello da 0 a 3 anni d’età e perché ciò che accade all’inizio di questo percorso può segnare per sempre la vita delle persone? Qual è il primo ricordo? Fin dove si riesce a tornare indietro nel tempo? Interrogativi al centro del nuovo appuntamento con Alberto Angela e “Noos – L’avventura della conoscenza”, la serie di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e alle novità dai vari campi della conoscenza, in onda questa sera, mercoledì 12 agosto alle 21.25 su Rai 1. Ricordi dell’infanzia, volti, luoghi ed emozioni. Negli anni iniziali di vita, il cervello di un bambino si sviluppa in modo decisivo. Questo processo inizia anche prima della nascita e il modo in cui veniamo accolti lascia tracce nel nostro sviluppo e nella nostra sicurezza. Ne parla in studio il pedagogista Daniele Novara, fondatore del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti a Piacenza, che spiegherà le tappe attraverso le quali un bambino inizia a sviluppare sicurezza e capacità relazionali e perché i primi tre anni di vita siano cruciali per costruire la stabilità emotiva di base.

A seguire, il professor Alberto Oliveiro, medico e psicobiologo esperto di neuroscienze, descriverà alcune delle più recenti scoperte della neuroscienza sui processi di crescita e sviluppo del cervello dei bambini nei primi anni di vita. Se si prendesse una fotografia di un matrimonio degli anni ’60 e una di oggi sarebbe evidente il cambiamento demografico che si è creato nel paese e nel mondo in 60 anni. Si è passati da molti bambini e pochi anziani a pochissimi bambini e molti anziani. Si calcola che, per mantenere stabile la popolazione, le donne dovrebbero avere in media 2,1 figli a testa. Nelle scuole materne ed elementari dei comuni piccoli, la crisi demografica è già visibile come si può vedere visitando una classe del comune di Premilcuore in un interessante servizio dedicato al calo demografico.

Questa settimana Carlo Lucarelli analizzerà l’inchiesta che riguardò Ted Bundy, il serial killer americano che uccideva le studentesse. Massimo Polidoro metterà in guardia dai pericoli dei deepfake, utilizzati per sfruttare l’immagine di inconsapevoli celebrità al fine di vendere prodotti di ogni genere. Assieme all’astrofisica Edwige Pezzulli si farà un nuovo viaggio spaziale alla scoperta dei “mondi ghiacciati”, mentre con l’etologa Elisabetta Palagi si osserverà il lutto degli elefanti, uno dei comportamenti animali più affascinanti del mondo; è dimostrato, infatti, che questi animali non solo creino profondi legami sociali, ma abbiano anche consapevolezza della morte e del distacco. E ancora, la nutrizionista Elisabetta Bernardi parlerà di sana alimentazione condividendo le regole base per evitare le contaminazioni nel cibo, e Ruggero Rollini raccontrà che fine fanno i rifiuti organici che produciamo giornalmente e le diverse forme di riciclo esistenti. Il professor Luciano Floridi proseguirà con l’approfondiremo dei temi legati all’utilizzo dell’IA: quali sono gli aspetti positivi e quali i rischi legati a questa nuova risorsa digitale? In studio con Alberto Angela per parlare di geopolitica e degli attuali scenari internazionali ci sarà poi Dario Fabbri.

Con Giuliana Galati si andrà al Cern di Ginevra per parlare di neutrini cioè delle particelle più abbondanti dell’universo, dopo i fotoni, e difficili da studiare. La prima prova della loro esistenza è arrivata esattamente 70 anni fa, nel luglio del 1956. Questa scoperta rivoluzionò letteralmente la fisica moderna e gli studi scientifici continuano incessantemente: che cosa sono? E qual è il loro ruolo nell’universo?

Streaming e tv

Dove vedere Noos – L’avventura della conoscenza in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda questa sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.