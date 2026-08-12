Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 12 agosto

Questa sera, mercoledì 12 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Speranza Ponti scompare da Alghero nel dicembre 2019. Il suo corpo viene ritrovato un mese dopo. Sul banco degli imputati siede il compagno, Massimiliano Farci, in semilibertà dopo aver scontato vent’anni per un precedente omicidio. Gestivano insieme una pizzeria. Un caso seguito da “Un giorno in Pretura”, di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra, che propone questa sera, mercoledì 12 agosto alle 21.15 su Rai 3, “ll vizio del lupo” di Simona Tili. Oggi Farci si proclama cambiato e si dichiara innocente: dice che Speranza si è tolta la vita e che lui si è solo limitato a nasconderne il corpo. Ma è davvero così?

Streaming e tv

Dove vedere Un giorno in pretura in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 12 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.