Ascolti tv martedì 11 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 11 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Upgraded. Su Rai 3 Jannacciami. Su Canale 5 Fino all’ultimo indizio. Su Italia 1 Yoga Radio Estate. Su Rete 4 Le grandi domande di freedom. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 11 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.