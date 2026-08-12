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TV

Ascolti tv martedì 11 agosto: Upgraded, Fino all’ultimo indizio, Yoga Radio Estate

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AGF
di Antonio Scali
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Ascolti tv martedì 11 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 11 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Upgraded. Su Rai 3 Jannacciami. Su Canale 5 Fino all’ultimo indizio. Su Italia 1 Yoga Radio Estate. Su Rete 4 Le grandi domande di freedom. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 11 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv martedì 11 agosto 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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