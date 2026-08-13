Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata (replica)

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata (replica)

Questa sera, giovedì 13 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la quinta puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Al suo fianco confermati Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Giovanni Scifoni, Elisa Di Eusanio e Marco Rossetti. Nel corso della stagione il reparto si arricchirà poi con l’arrivo di tre specializzandi promettenti: Federico, Martina e Lin… Dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Doc – Nelle tue mani 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Doc – Nelle tue mani 3, ma quante puntate sono previste in replica su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale: 16 episodi). La prima andrà in onda giovedì 16 luglio 2026; la sesta e ultima il 20 agosto 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: giovedì 16 luglio 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: giovedì 23 luglio 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: giovedì 30 luglio 2026 TRASMESSA
  • Quarta puntata: giovedì 6 agosto 2026 TRASMESSA
  • Quinta puntata: giovedì 13 agosto 2026 OGGI
  • Sesta puntata: giovedì 20 agosto 2026
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata (replica)
TV / La guerra dei nonni: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 agosto 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata (replica)
TV / La guerra dei nonni: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 agosto 2026
TV / Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 13 agosto
TV / Ascolti tv mercoledì 12 agosto: Noos, Ricchi a tutti i costi
TV / Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 12 agosto
TV / Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming
TV / Ricchi a tutti i costi: tutto quello che c’è da sapere sul film su Canale 5
TV / Shall we dance?: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4
TV / Ascolti tv martedì 11 agosto: Upgraded, Fino all’ultimo indizio, Yoga Radio Estate
Ricerca