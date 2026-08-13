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Ascolti tv mercoledì 12 agosto: Noos, Ricchi a tutti i costi
Ascolti tv mercoledì 12 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 12 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Noos. Su Rai 3 Un giorno in pretura. Su Canale 5 Ricchi a tutti i costi. Su Rete 4 Shall we dance?. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 12 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 12 agosto 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza interessa 1.212.000 spettatori pari all’11.7%. Su Canale5 Ricchi a tutti i costi conquista 1.631.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 gli Europei di Atletica intrattengono 1.430.000 spettatori pari all’11.1% dalle 20:59 alle 23. Su Italia1 Chicago P.D. incolla davanti al video 816.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (333.000 – 2.4%), Un Giorno in Pretura segna 631.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 Shall We Dance? totalizza 507.000 spettatori (4.3%). Su La7 La Giusta Distanza in replica raggiunge 283.000 spettatori e il 2.3%. Su Tv8 RIP – Roast in Peace ottiene 297.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 302.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.183.000 spettatori (15.5%) dalle 20:45 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:52 (3.218.000 – 23.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.953.000 spettatori pari al 28.1% dalle 20:53 alle 21:49. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 851.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 L’Appartamento – Sold Out appassiona 254.000 spettatori (1.8%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 583.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 574.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 932.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 265.000 spettatori e il 2%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.698.000 spettatori pari al 18.2% dalle 18:38 alle 19:31, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.446.000 spettatori pari al 21.8% dalle 19:32 alle 19:56. Su Canale5 la replica di The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.476.000 spettatori (16.9%) dalle 18:46 alle 18:57, mentre The Wall convince 1.666.000 spettatori (16.2%) dalle 19:02 alle 19:51. Su Rai2 gli Europei di Nuoto sono seguiti da 912.000 spettatori con l’8.7% dalle 18:30 alle 20:27. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 388.000 spettatori (4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 382.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.671.000 spettatori (14.7%). A seguire Blob segna 624.000 spettatori (4.9%) e Via dei Matti n° 0 in replica 452.000 spettatori (3.5%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.