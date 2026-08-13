Ascolti tv mercoledì 12 agosto: Noos, Ricchi a tutti i costi

Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.183.000 spettatori (15.5%) dalle 20:45 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:52 (3.218.000 – 23.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.953.000 spettatori pari al 28.1% dalle 20:53 alle 21:49. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 851.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 L’Appartamento – Sold Out appassiona 254.000 spettatori (1.8%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 583.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 574.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 932.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 265.000 spettatori e il 2%.