Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 agosto 2026

Questa sera, giovedì 13 agosto 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 13 agosto 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il tema immigrazione con un focus sulla situazione a Ceuta, dove si teme un nuovo massiccio ingresso di migranti previsto per il 15 agosto. Spazio poi agli ultimi sviluppi nel giallo di Garlasco, a diciannove anni esatti dalla scomparsa di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Infine, una pagina dedicata le differenze dell’estate e delle vacanze tra i ricchi e le persone meno abbienti.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, giovedì 13 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.