Ascolti tv giovedì 13 agosto: Doc 3, Zona Bianca, La guerra dei nonni

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.688.000 spettatori pari al 17.9%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.487.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale5 la replica di The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.324.000 spettatori (14.9%), mentre The Wall convince 1.610.000 spettatori (15.6%). Su Rai2 gli Europei di Nuoto sono seguiti da 1.078.000 spettatori con il 10.6% e gli Europei di Atletica 820.000 spettatori con il 6.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 270.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 397.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news della TGR tengono informati 1.553.000 spettatori (13.8%). A seguire Blob segna 526.000 spettatori (4.3%) e Via dei Matti n°0 in replica 465.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 676.000 spettatori (6.2%), mentre La Promessa intrattiene 732.000 spettatori (6%).