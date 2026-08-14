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Ascolti tv giovedì 13 agosto: Doc 3, Zona Bianca, La guerra dei nonni
Ascolti tv giovedì 13 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 13 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Doc 3. Su Rai 3 Kilimangiaro. Su Canale 5 La guerra dei nonni. Su Rete 4 Zona bianca. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 13 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 13 agosto 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Doc – Nelle Tue Mani 3 in replica interessa 1.271.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 La Guerra dei Nonni conquista 1.724.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 gli Europei di Atletica intrattengono 1.578.000 spettatori pari al 12.3%. Su Italia1 Chicago Med incolla davanti al video 652.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 442.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 706.000 spettatori (7.3%). Su La7 50 volte il primo bacio raggiunge 371.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 224.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 244.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio. Sul Nove La Corrida raduna 370.000 spettatori con il 3.2% nella prima parte e 282.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte chiamata Il Vincitore.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.135.000 spettatori (15.5%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.096.000 – 23.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.844.000 spettatori pari al 27.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 847.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 L’Appartamento – Sold Out appassiona 259.000 spettatori (1.9%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 581.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 618.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 943.000 spettatori (7%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.688.000 spettatori pari al 17.9%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.487.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale5 la replica di The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.324.000 spettatori (14.9%), mentre The Wall convince 1.610.000 spettatori (15.6%). Su Rai2 gli Europei di Nuoto sono seguiti da 1.078.000 spettatori con il 10.6% e gli Europei di Atletica 820.000 spettatori con il 6.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 270.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 397.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news della TGR tengono informati 1.553.000 spettatori (13.8%). A seguire Blob segna 526.000 spettatori (4.3%) e Via dei Matti n°0 in replica 465.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 676.000 spettatori (6.2%), mentre La Promessa intrattiene 732.000 spettatori (6%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.