Bugiardo seriale: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 14 agosto 2026, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda il film Bugiardo seriale, pellicola del 2022 diretta da Olivier Baroux. Scopriamo insieme tutte le informazioni, come trama e cast.

Trama

Il film racconta la storia di Jerome (Tarek Boudali), un uomo di 35 anni che per lavoro vende yacht a Nizza. Parlando con lui, però, si scopre che è anche un campione del mondo di karate, un caro amico di Miss Universo e addirittura un astronauta. Jerome, in verità, è soltanto un bugiardo compulsivo, che mente a tutti su tutto… sempre! Oramai nessuno più gli crede, ma nonostante ciò, lui non la smette di raccontare bugie. Un giorno, però, Jerome si sveglia e scopre che tutte le bugie che ha detto si sono avverate e per lui è solo l’inizio dei suoi guai…

Bugiardo seriale: il cast del film

Nel cast di questa commedia troviamo grandi attori come Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément, Catherine Hosmalin. Vediamo insieme attori e relativi personaggi.

Tarek Boudali: Jérôme Berada

Artus: Thibault Berada

Pauline Clément: Chloé

Louise Coldefy: Virginie

Bertrand Usclat: Étienne

Karim Belkhadra: Salim Berada

Catherine Hosmalin: Geneviève Berada

Guy Lecluyse: Jean-Pierre

Philippe Vieux: Paul

Florence Muller: Caroline

Jérémy Lopez: Jacques

Olivier Baroux: conduttore del telegiornale

Streaming e tv

Dove vedere Bugiardo seriale in tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 14 agosto 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.