Bugiardo seriale: tutto quello che c’è da sapere sul film
Bugiardo seriale: trama, cast e streaming del film su Rai 3
Questa sera, 14 agosto 2026, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda il film Bugiardo seriale, pellicola del 2022 diretta da Olivier Baroux. Scopriamo insieme tutte le informazioni, come trama e cast.
Trama
Il film racconta la storia di Jerome (Tarek Boudali), un uomo di 35 anni che per lavoro vende yacht a Nizza. Parlando con lui, però, si scopre che è anche un campione del mondo di karate, un caro amico di Miss Universo e addirittura un astronauta. Jerome, in verità, è soltanto un bugiardo compulsivo, che mente a tutti su tutto… sempre! Oramai nessuno più gli crede, ma nonostante ciò, lui non la smette di raccontare bugie. Un giorno, però, Jerome si sveglia e scopre che tutte le bugie che ha detto si sono avverate e per lui è solo l’inizio dei suoi guai…
Bugiardo seriale: il cast del film
Nel cast di questa commedia troviamo grandi attori come Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément, Catherine Hosmalin. Vediamo insieme attori e relativi personaggi.
- Tarek Boudali: Jérôme Berada
- Artus: Thibault Berada
- Pauline Clément: Chloé
- Louise Coldefy: Virginie
- Bertrand Usclat: Étienne
- Karim Belkhadra: Salim Berada
- Catherine Hosmalin: Geneviève Berada
- Guy Lecluyse: Jean-Pierre
- Philippe Vieux: Paul
- Florence Muller: Caroline
- Jérémy Lopez: Jacques
- Olivier Baroux: conduttore del telegiornale
Streaming e tv
Dove vedere Bugiardo seriale in tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 14 agosto 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.