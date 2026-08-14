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TV

Bugiardo seriale: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
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Bugiardo seriale: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 14 agosto 2026, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda il film Bugiardo seriale, pellicola del 2022 diretta da Olivier Baroux. Scopriamo insieme tutte le informazioni, come trama e cast.

Trama

Il film racconta la storia di Jerome (Tarek Boudali), un uomo di 35 anni che per lavoro vende yacht a Nizza. Parlando con lui, però, si scopre che è anche un campione del mondo di karate, un caro amico di Miss Universo e addirittura un astronauta. Jerome, in verità, è soltanto un bugiardo compulsivo, che mente a tutti su tutto… sempre! Oramai nessuno più gli crede, ma nonostante ciò, lui non la smette di raccontare bugie. Un giorno, però, Jerome si sveglia e scopre che tutte le bugie che ha detto si sono avverate e per lui è solo l’inizio dei suoi guai…

Bugiardo seriale: il cast del film

Nel cast di questa commedia troviamo grandi attori come Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément, Catherine Hosmalin. Vediamo insieme attori e relativi personaggi.

  • Tarek Boudali: Jérôme Berada
  • Artus: Thibault Berada
  • Pauline Clément: Chloé
  • Louise Coldefy: Virginie
  • Bertrand Usclat: Étienne
  • Karim Belkhadra: Salim Berada
  • Catherine Hosmalin: Geneviève Berada
  • Guy Lecluyse: Jean-Pierre
  • Philippe Vieux: Paul
  • Florence Muller: Caroline
  • Jérémy Lopez: Jacques
  • Olivier Baroux: conduttore del telegiornale

Streaming e tv

Dove vedere Bugiardo seriale in tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 14 agosto 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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