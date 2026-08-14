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Viva Mogol! Con i grandi della musica: lo speciale in onda su Rai 1

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AGF
di Antonio Scali
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Viva Mogol! Con i grandi della musica: lo speciale in onda su Rai 1. Anticipazioni e ospiti

Questa sera, 14 agosto 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda lo speciale Viva Mogol! Con i grandi della musica, una replica di un programma andato in onda anni fa, con la conduzione di Massimo Giletti, per celebrare un grande poeta della canzone italiana. Giletti, in compagnia di grandi artisti, racconta la storia dell’uomo e dell’artista che, come nessuno, ha saputo dar voce alle emozioni degli italiani: Mogol. Scopriamo insieme anticipazioni e ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Si tratta di una replica di uno speciale andato in onda per la prima volta circa dieci anni fa su Rai 1. Ascolteremo le grandi canzoni scritte dalla penna di Mogol in collaborazione con i migliori interpreti della musica italiana, come Lucio Battisti e non solo. Ospiti di Massimo Giletti Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, Riccardo Cocciante, Gianna Nannini. E Ancora Nina Zilli, Massimo Ranieri, Nek, Franco Battiato, Francesca Michielin, Patty Pravo, Giovanni Caccamo, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Mario Lavezzi, Arisa, Loredana Berte’, Noemi, Rita Pavone, Simone Cristicchi, Tony Renis, Lola Ponce, Jack Savoretti, Bobby Solo, Francesco Gabbani, Marcella Bella, Gianni Bella, Maurizio Vandelli (Equipe 84), Shel Shapiro (Rokes), Luca Barbarossa, Edoardo Bennato, Luca e Paolo, Catherine Spaak.

Streaming e tv

Dove vedere Viva Mogol! Con i grandi della musica in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 14 agosto 2026, alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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