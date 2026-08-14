Non si ruba a casa dei ladri: trama, cast, trailer, streaming del film su Rete 4

Non si ruba a casa dei ladri è il film in onda questa sera, 14 agosto 2026, su Rete 4 in prima serata. Una divertente commedia del 2016 diretta da Carlo Vanzina con protagonista Vincenzo Salemme e tanti altri attori amati dal pubblico, come Vincenzo Salemme e Massimo Ghini. Ma vediamo qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Non si ruba a casa dei ladri.

Trama

Il film racconta la storia di Antonio Russo, un uomo d’affari di Napoli che ha sempre vissuto la propria professione con onestà. Antonio è sposato con Daniela e gestisce un’impresa di pulizie ma, a causa di una gara d’appalto truccata, Antonio deve chiudere la sua attività e molto presto si trova in bancarotta. Disperato, si trasferisce con la moglie a casa di zia Titina e trovano impiego come camerieri presso la casa di Simone Santoro, un politico corrotto, fidanzato con la giovane Lori. Antonio scoprirà molto presto che il responsabile del suo fallimento è proprio Simone, che ha pilotato l’appalto e ha trasferito tutto il denaro guadagnato dai suoi loschi affari in una banca svizzera. Antonio a quel punto decide di farsi giustizia da solo con l’aiuto della moglie.

Non si ruba a casa dei ladri: il cast del film

Tanti gli attori che prendono parte a questo noto film su Canale 5. Vincenzo Salemme, nei panni del protagonista, interpreta lo sfortunato Antonio Russo che, per forza di cose, si tramuterà in un criminale. Al suo fianco ci sarà Stefania Rocca che interpreta invece la moglie di Antonio, Daniela. A interpretare lo spregevole e furbo Simone Santoro invece è Massimo Ghini. Manuela Arcuri invece interpreta la bella Lori. Maurizio Mattioli interpreta Giorgio Bonetti e Fabrizio Buompastore interpreta l’onorevole Maronaro. Poi vediamo anche Teco Celio che interpreta Herr Muller, Lorenzo Balducci interpreta Michele e Ria Antoniou interpreta Demetra (l’estetista di Antonio). Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Vincenzo Salemme: Antonio Russo

Massimo Ghini: Simone Santoro

Stefania Rocca: Daniela Russo

Manuela Arcuri: Lori Carlucci

Maurizio Mattioli: Giorgio Bonetti

Teco Celio: Herr Muller

Lorenzo Balducci: Michele

Liliana Vitale: zia Titina

Barbara Ramella: Francesca

Ria Antōniou: Demetra, l’estetista di Antonio

Ralph Palka: banchiere

Fabrizio Buompastore: onorevole “Maronaro”

Trailer

Ecco il trailer della commedia di Carlo Vanzina questa sera su Rete 4.

Non si ruba a casa dei ladri, dove vedere il film: in tv e in streaming

Il film va in onda questa sera, 14 agosto 2026, in prima tv e in prima serata su Rete 4 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.