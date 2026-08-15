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Ascolti tv venerdì 14 agosto: Viva Mogol!, L’erede, Bugiardo seriale
Ascolti tv venerdì 14 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 14 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Viva Mogol!. Su Rai 3 Bugiardo seriale. Su Canale 5 L’erede. Su Rete 4 Non si ruba a casa dei ladri. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 14 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv venerdì 14 agosto 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
In aggiornamento…
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.