Ascolti tv venerdì 14 agosto: Viva Mogol!, L’erede, Bugiardo seriale

Ascolti tv venerdì 14 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 14 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Viva Mogol!. Su Rai 3 Bugiardo seriale. Su Canale 5 L’erede. Su Rete 4 Non si ruba a casa dei ladri. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 14 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.