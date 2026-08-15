Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:17
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, sabato 15 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Pia è ormai esausta, divisa tra il lavoro di cameriera, quello di governante e l’assistenza continua a Petra. Santos continua a tormentarla, ma questa volta la donna lo affronta con decisione. Adriano non riesce ancora a superare l’assenza di Catalina. Manuel e Toño sorprendono nuovamente Enora mentre porta via altri progetti.

Vera chiede a don Cristóbal il permesso di assentarsi per due giorni, sostenendo di dover visitare uno zio in fin di vita. Il maggiordomo acconsente. Sempre più provata dal lavoro e dalla nostalgia per Ricardo, Pia confessa alle cuoche che sta pensando di lasciare La Promessa per raggiungere l’uomo che ama. Tutte le domestiche cercano di convincerla a restare.

Ángela chiede a Leocadia di convincere Lorenzo a rinviare le nozze con il capitano. Pur ignorandone le vere ragioni, la madre promette di riflettere sulla richiesta. Infine Lope, preoccupato per l’assenza di Vera, decide di telefonare al palazzo dei duchi de Carril per avere sue notizie.

Cast

Abbiamo visto la trama de La promessa, ma qual è il cast della soap opera in onda su Rete 4? Tra gli attori principali: Ana Garces, Eva Martin, Manuel Regueiro, Arturo Sancho, Joaquin Climent, Antonio Velazquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan, Marga Martinez.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv venerdì 14 agosto: Viva Mogol!, L’erede, Bugiardo seriale
TV / Messa in tv 15 agosto 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Viva Mogol! Con i grandi della musica: lo speciale in onda su Rai 1
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv venerdì 14 agosto: Viva Mogol!, L’erede, Bugiardo seriale
TV / Messa in tv 15 agosto 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Viva Mogol! Con i grandi della musica: lo speciale in onda su Rai 1
TV / Non si ruba a casa dei ladri: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Bugiardo seriale: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Ascolti tv giovedì 13 agosto: Doc 3, Zona Bianca, La guerra dei nonni
TV / Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata (replica)
TV / La guerra dei nonni: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 agosto 2026
Ricerca