La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
Questa sera, sabato 15 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Pia è ormai esausta, divisa tra il lavoro di cameriera, quello di governante e l’assistenza continua a Petra. Santos continua a tormentarla, ma questa volta la donna lo affronta con decisione. Adriano non riesce ancora a superare l’assenza di Catalina. Manuel e Toño sorprendono nuovamente Enora mentre porta via altri progetti.
Vera chiede a don Cristóbal il permesso di assentarsi per due giorni, sostenendo di dover visitare uno zio in fin di vita. Il maggiordomo acconsente. Sempre più provata dal lavoro e dalla nostalgia per Ricardo, Pia confessa alle cuoche che sta pensando di lasciare La Promessa per raggiungere l’uomo che ama. Tutte le domestiche cercano di convincerla a restare.
Ángela chiede a Leocadia di convincere Lorenzo a rinviare le nozze con il capitano. Pur ignorandone le vere ragioni, la madre promette di riflettere sulla richiesta. Infine Lope, preoccupato per l’assenza di Vera, decide di telefonare al palazzo dei duchi de Carril per avere sue notizie.
Cast
Abbiamo visto la trama de La promessa, ma qual è il cast della soap opera in onda su Rete 4? Tra gli attori principali: Ana Garces, Eva Martin, Manuel Regueiro, Arturo Sancho, Joaquin Climent, Antonio Velazquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan, Marga Martinez.