La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, sabato 15 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Pia è ormai esausta, divisa tra il lavoro di cameriera, quello di governante e l’assistenza continua a Petra. Santos continua a tormentarla, ma questa volta la donna lo affronta con decisione. Adriano non riesce ancora a superare l’assenza di Catalina. Manuel e Toño sorprendono nuovamente Enora mentre porta via altri progetti.