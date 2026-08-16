Ascolti tv sabato 15 agosto: Sogno e son desto, Ciao Darwin, La promessa

Ascolti tv sabato 15 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 15 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Sogno e son desto. Su Rai 3 Il buono, il brutto e il cattivo. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Rete 4 La promessa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 15 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.