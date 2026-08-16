Stasera… Pippo Baudo: lo speciale in onda su Rai 1. Anticipazioni e ospiti

Rai 1 omaggia questa sera, 16 agosto 2026, un padre della televisione italiana, Pippo Baudo, a un anno dalla sua scomparsa. Uno speciale che ripropone i mille volti di Pippo Baudo e i mille ruoli che hanno accompagnato la storia della Televisione, ma anche la storia del Paese. Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni

Non sarà soltanto il Pippo Baudo presentatore ad accompagnare il telespettatore nel dipanarsi della puntata, ma un curioso snocciolarsi di capitoli che lo ripropongono in veste di cantante, autore di canzoni, pianista, divertente ballerino, acrobata, intervistatore, attore di esilaranti sketch di fronte ai quali si è sempre prestato con la passione e la professionalità che lo ha fatto tanto amare.

Sarà come scorrere un album di ricordi che corre veloce, dove si ritroveranno anche straordinari artisti come Sharon Stone, Raffaella Carrà, Robert De Niro, Massimo Troisi, Fiorello, Roberto Benigni, Marcello Mastroianni, Mel Brooks, Mina, Alberto Sordi e tanti tanti altri… Appuntamento questa sera, 16 agosto 2026, alle ore 21.30 su Rai 1.