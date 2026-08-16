Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 16 agosto

Questa sera, domenica 16 agosto 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Ferman prende la decisione di separarsi da Sevde. Incinta, Sevde è sconvolta dall’atteggiamento di Ferman e tenta inutilmente di fermarlo. In realtà, dietro la partenza dell’uomo si nasconde altro. Mahir e Canfeza vengono smascherati per aver coperto la falsa gravidanza di Canfeza, scatenando la rabbia di Asaf e la delusione di Sureyya. In occasione di San Valentino e del compleanno dell’uomo, Mahir e Canfeza tentano di ritagliarsi un po’ di intimità organizzando una fuga romantica in baita.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.