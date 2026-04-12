Racconto di una notte: trama, cast, quante puntate, episodi, durata, orario, a che ora, location, streaming, Canale 5

Da domenica 12 aprile, in prima serata su Canale 5, parte Racconto di una notte, la nuova serie turca pronta a fare successo sull’ammiraglia Mediaset. Una storia di amore, vendetta e colpi di scena. Tra thriller e drama psicologico, la dizi Bir Gece Masalı si sofferma sulle vicende che riguardano l’ispettore di polizia Mahir Yilmaz, che dopo vent’anni torna nella sua città natale con l’intenzione di vendicare la morte del padre. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Mahir Yilmaz (Burak Deniz), il cui padre è stato assassinato da Kürşat Kilimci (Gürkan Uygun), fa ritorno nella città di Denizli vent’anni dopo come ispettore di polizia, determinato a vendicare la morte di suo padre.

Nel suo primo giorno di servizio, Mahir ha un fatale incontro con una ragazza affascinante di nome Canfeza Kilimci (Su Burcu Yazgı Coşkun) e se ne innamora all’istante. Il dramma è presto servito: Canfeza è la figlia di Kürşat, l’uomo che uccise il padre di Mahir. Mentre cerca di risalire all’identità di questa donna misteriosa che ha rapito il suo cuore, Mahir tiene anche sotto stretta sorveglianza Kürşat, aspettando che commetta un errore per intervenire e arrestarlo.

Mahir si rende conto che la sua occasione arriverà al matrimonio della figlia di Kürşat. Ma quello che non sa è che questo evento cambierà la sua vita per sempre, segnando l’inizio di una notte piena di colpi di scena inaspettati.

Racconto di una notte: il cast della serie

Nel ruolo del commissario Mahir troviamo l’attore Burak Deniz, già noto al pubblico italiano per aver preso parte alla serie “Another Love”. Anche Su Burcu Yazgi Coskun, che interpreta Canfeza Kilimci, è conosciuta in Italia per aver prestato il volto a Nisan in “La forza di una donna”. Tra gli altri personaggi della serie Kürşat Kilimci (Gürkan Uygun), il padre di Canfeza e potente uomo d’affari; Selim Allame (Eren Vurdem), clandestino che gestisce la sua attività a Istanbul e uomo destinato a sposare Canfeza secondo i piani di Kürşat; mentre Mesut Akusta è Raşit Kara, lo zio spirituale di Mahir.

Location

Girata tra i dintorni di Istanbul e a Pamukkale, in provincia di Denizli, fornirà al pubblico di appassionati di serialità Made in Turchia una nuova storia con ambientazioni familiari animata da personaggi con un passato complesso e un presente ricco di contrasti. Nel 2024 lo show ha ricevuto diverse candidature ai premi annuali per la tv turca.

Racconto di una notte: quante puntate

Quante puntate sono previste per Racconto di una notte? La serie, nell’edizione europea, conterà 110 episodi della durata di 45 minuti ciascuno, mentre nella versione originale turca le puntate sono 35 ma da 130′ l’una. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.