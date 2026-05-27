Indiana Jones e il quadrante del destino: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il film Indiana Jones e il quadrante del destino, pellicola del 2023 diretta da James Mangold, con protagonisti Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film vede un Indy che non è più quello che affrontava i nazisti in un castello inglese, nel lontano 1944. Siamo infatti nel 1969, nei frenetici giorni dell’Allunaggio, Indiana è ormai prossimo al ritiro e si sente superato dal mondo che lo circonda, tanto che scienziati ex-nazisti come Voller collaborano persino con la NASA. Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, il prof. Henry Jones è costretto a tornare in azione a causa dalla sua figlioccia Helena. La ragazza, un’abile truffatrice, è riuscita a entrare in possesso di un prezioso e raro artefatto che suo padre aveva affidato alle cure di Indy. Si tratta del cosiddetto Quadrante di Archimede, un dispositivo che si dice possieda la straordinaria capacità di individuare le fratture temporali. Helena, è riuscita a rubare il quadrante ed è fuggita rapidamente dal paese, decisa a venderlo al miglior offerente. Tra questi ultimi anche Voller, in compagnia del suo lacché Klaber. In tutto questo l’agente governativa Mason segue la situazione e deve capire da che parte stare…

Indiana Jones e il quadrante del destino: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Troviamo attori molto noti come: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Ethann Isidore, Toby Jones, Antonio Banderas, Olivier Richters, John Rhys-Davies, Jill Winternitz. Ma vediamo tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Harrison Ford: Henry Jones Jr. “Indiana Jones”

Phoebe Waller-Bridge: Helena Shaw

Ethann Isidore: Teddy Kumar

Mads Mikkelsen: Dottor Jürgen Voller

Antonio Banderas: Renaldo

John Rhys-Davies: Sallah

Shaunette Renée Wilson: Ag. Mason

Thomas Kretschmann: colonnello Weber

Toby Jones: Basil Shaw

Boyd Holbrook: Klaber

Karen Allen: Marion Ravenwood

Martin McDougall: Durkin

Nasser Memarzia: Archimede

Olivier Richters: Hauke

Harriet Slater: Fran

Alton Fitzgerald White: Hotel Porter

Chase Brown: Larry

Charles Hagerty: Reporter

Christian Sacha Mehja-Stokes: Ragazzo

Mark Killeen: Pontimus

Alaa Safi: Rahim

Adolfo Margiotta: Hector

Corrado Invernizzi: Luigi – Ingegnere italiano

Antonio Iorio: Popeye

Anna Francolini: Mandy

Ali Saleh: Jabari

Holly Lawton: Helena Shaw da giovane

David Mills: Reporter TV

Nathan Laudrup Craig: Reporter

Streaming e tv

Dove vedere Indiana Jones e il quadrante del destino in tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.