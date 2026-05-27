Indiana Jones e il quadrante del destino: tutto quello che c’è da sapere sul film
Indiana Jones e il quadrante del destino: trama, cast e streaming del film su Canale 5
Questa sera, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il film Indiana Jones e il quadrante del destino, pellicola del 2023 diretta da James Mangold, con protagonisti Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.
Trama
Il film vede un Indy che non è più quello che affrontava i nazisti in un castello inglese, nel lontano 1944. Siamo infatti nel 1969, nei frenetici giorni dell’Allunaggio, Indiana è ormai prossimo al ritiro e si sente superato dal mondo che lo circonda, tanto che scienziati ex-nazisti come Voller collaborano persino con la NASA. Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, il prof. Henry Jones è costretto a tornare in azione a causa dalla sua figlioccia Helena. La ragazza, un’abile truffatrice, è riuscita a entrare in possesso di un prezioso e raro artefatto che suo padre aveva affidato alle cure di Indy. Si tratta del cosiddetto Quadrante di Archimede, un dispositivo che si dice possieda la straordinaria capacità di individuare le fratture temporali. Helena, è riuscita a rubare il quadrante ed è fuggita rapidamente dal paese, decisa a venderlo al miglior offerente. Tra questi ultimi anche Voller, in compagnia del suo lacché Klaber. In tutto questo l’agente governativa Mason segue la situazione e deve capire da che parte stare…
Indiana Jones e il quadrante del destino: il cast del film
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Troviamo attori molto noti come: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Ethann Isidore, Toby Jones, Antonio Banderas, Olivier Richters, John Rhys-Davies, Jill Winternitz. Ma vediamo tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.
- Harrison Ford: Henry Jones Jr. “Indiana Jones”
- Phoebe Waller-Bridge: Helena Shaw
- Ethann Isidore: Teddy Kumar
- Mads Mikkelsen: Dottor Jürgen Voller
- Antonio Banderas: Renaldo
- John Rhys-Davies: Sallah
- Shaunette Renée Wilson: Ag. Mason
- Thomas Kretschmann: colonnello Weber
- Toby Jones: Basil Shaw
- Boyd Holbrook: Klaber
- Karen Allen: Marion Ravenwood
- Martin McDougall: Durkin
- Nasser Memarzia: Archimede
- Olivier Richters: Hauke
- Harriet Slater: Fran
- Alton Fitzgerald White: Hotel Porter
- Chase Brown: Larry
- Charles Hagerty: Reporter
- Christian Sacha Mehja-Stokes: Ragazzo
- Mark Killeen: Pontimus
- Alaa Safi: Rahim
- Adolfo Margiotta: Hector
- Corrado Invernizzi: Luigi – Ingegnere italiano
- Antonio Iorio: Popeye
- Anna Francolini: Mandy
- Ali Saleh: Jabari
- Holly Lawton: Helena Shaw da giovane
- David Mills: Reporter TV
- Nathan Laudrup Craig: Reporter
Streaming e tv
Dove vedere Indiana Jones e il quadrante del destino in tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.