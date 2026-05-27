Tre uomini e una gamba: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Tre uomini e una gamba, film (cult) del 1997 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier. Interpretato dagli stessi Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti insieme a Marina Massironi e, tra gli altri, Carlo Croccolo, rappresenta l’esordio cinematografico del trio comico, precedentemente emerso a metà del decennio in televisione e in teatro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre amici alle soglie dei quarant’anni, chi più chi meno disillusi dalle loro scialbe vite. In un’afosa estate milanese, si mettono in viaggio verso Gallipoli dove, di lì a pochi giorni, avrà luogo il matrimonio di Giacomo con la figlia del cavalier Eros Cecconi, un volgare e irascibile imprenditore romano, proprietario del negozio di ferramenta in cui tutti e tre lavorano malvolentieri, nonché già suocero di Aldo e Giovanni. I tre devono anche portare all’uomo il suo ultimo acquisto: una scultura di legno a forma di gamba realizzata dal noto scultore Garpez. Con loro viaggia anche il cane Ringhio, un bulldog affidato dal suocero ai tre amici. In occasione di una sosta presso una stazione di servizio, i tre dimenticano Ringhio attaccato al bagagliaio dell’auto provocandone presumibilmente la morte e, di conseguenza, goffamente, cercano di nascondere la notizia al loro suocero. Successivamente la loro vettura viene tamponata da quella di Chiara, diretta in Grecia per le vacanze; la ragazza cattura immediatamente l’attenzione di Giacomo…

Tre uomini e una gamba: il cast

Abbiamo visto la trama di Tre uomini e una gamba, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Aldo Baglio: Aldo, Al, Ajeje Brazorf, Dracula

Giovanni Storti: Giovanni, John, controllore, Gino

Giacomo Poretti: Giacomo, Jack, passeggero, Michele

Marina Massironi: Chiara, Giusy

Carlo Croccolo: Eros Cecconi

Maria Pia Casilio: signora Cecconi

Luciana Littizzetto: Giuliana Cecconi

Vittoria Piancastelli: Marta Cecconi

Eleonora Mazzoni: moglie di Aldo

Augusto Zucchi: medico

Rosalina Neri: portinaia

Gaetano Amato: ricettatore

Mohamed El Sayed: ingegnere

Giorgio Centamore: cameriere

Antonio Rucco: maresciallo dei Carabinieri

Streaming e tv

Dove vedere Tre uomini e una gamba in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 27 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.