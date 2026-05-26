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Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 26 maggio 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 26 maggio 2026, Rai 3

Questa sera, martedì 26 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

La terza puntata di “Indovina chi viene a cena” affronterà il tema della biodiversità, con un’inchiesta esclusiva che ripercorre il viaggio di prodotti provenienti da Paesi molto lontani, mostrando tutte le tappe, spesso non raccontate, che li portano fino a noi.

Il reportage ricostruirà la filiera di ingredienti molto usati nell’industria alimentare per aumentare la consapevolezza del pubblico su quello che finisce nelle nostre dispense da luoghi esotici, dove le regole per l’agricoltura sono diverse da quelle che l’Europa sta da anni cercando di mettere a punto.

Le inchieste mostreranno anche da dove vengono alcuni prodotti di lusso che, dietro a un prezzo esclusivo, nascondono i mezzi utilizzati per ottenerli. Perché il denaro non ha odore e i clienti, che spendono cifre proibitive per assicurarsi qualcosa di apparentemente unico, non devono sapere chi ci guadagna davvero e a che prezzo.

Andare oltre l’apparenza è quello che il programma di Sabrina Giannini si ripropone di fare. Proprio dietro una facciata di “sostenibilità” a volte si causano danni all’ambiente e agli animali, anche a casa nostra. Le indagini di questa puntata indagheranno anche quando la parte lesa è composta da cani, uccelli e tartarughe, che non possono prendere parola.
Come di consueto, ci sarà anche l’epidemiologo Franco Berrino, ospite fisso del programma, per andare a fondo della vera ricchezza che tutti dovrebbero avere a disposizione: la biodiversità, che invece si sta sacrificando sull’altare dei vantaggi economici di pochi.

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,30 stasera – martedì 26 maggio 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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