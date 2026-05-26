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Spettacoli

Casa Abis: “Siamo i Me contro te col mutuo. Ci hanno offerto il Grande Fratello, abbiamo rifiutato”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Gabriele Abis e Stella Falchi si racconta in un'intervista

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Quello di Casa Abis è un vero e proprio fenomeno: oltre due milioni di follower sui social e teatri sold out per i loro spettacoli. Coppia sul web e nella vita, Gabriele Abis e Stella Falchi hanno ottenuto un grande successo grazie al racconto delle loro beghe familiari. Un percorso che ha portato la coppia ad avere più di due milioni di follower tra TikTok e Instagram e a girare l’Italia con il loro spettacolo Ancora in due. Sposati dal 2020, i due scherzano a Il Messaggero: “Siamo i Me contro Te con il mutuo”. E sulla solidità del loro rapporto dichiarano: “Crediamo che condividere passioni e avere obiettivi comuni sia la base della coppia. Vogliamo amarci e continuare a farlo alimentando così la nostra passione. Siamo molto liberi. Ci diciamo tutto. Quando uno non sarà più innamorato, lo dirà all’altro. Ho trovato un termine che definisce il nostro rapporto: dualitidine ossia la capacità di stare bene da soli anche in due”.

Sulla possibilità di avere figli, Gabriele Abis e Stella Falchi hanno le idee chiare: “Sappiamo che un figlio ci potrebbe dare straordinarie emozioni, ma sappiamo anche a cosa dovremmo rinunciare, come individui e come artisti. Per ora, no”. E sulla possibilità di fare televisione, rispondono: “Devi per forza mettere in piazza chi sei, la tua vita. Se non racconti i tuoi traumi non fai hype, non sei interessante. Ci hanno offerto un provino per il Grande Fratello, abbiamo rifiutato. Faremmo volentieri LOL. In tv manca la voglia di rischiare che c’è invece in Rete”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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