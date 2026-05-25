The Unknown: le anticipazioni della terza puntata, 25 maggio 2026 su Rai 2

The Unknown è il nuovo programma di Rai 2 in onda in prima visione dall’11 maggio 2026 con Elettra Lamborghini e Scintilla. Saper scegliere. Questo l’obiettivo del nuovo game The Unknown – Fino all’ultimo bivio, che appassionerà il pubblico tra sfide, percorsi naturali e borghi dove la Calabria è protagonista. Ma scopriamo insieme le anticipazioni di stasera, 25 maggio.

Anticipazioni e squadre

I dodici vip sono stati suddivisi in squadra blu e squadra arancione. La prima è costituita da: Alessandro Matri, Costanza Caracciolo, Francesca Manzini, Soleil Sorge, Pino Strabioli e Emanuela Folliero. La squadra arancione comprende invece: Laura Pranzetti Lombardini, Cristian Calenda, Gabriele Pagliarani, Noemi Cassaro, Loranzo MC Drago e Ivan Zucco.

Alla conduzione una inedita coppia: si tratta dell’esplosiva Elettra Lamborghini, sempre più a suo agio nei panni di presentatrice dopo l’esperienza di Boss in incognito e del popolare comico romano Gianluca Fubelli, noto come “Scintilla”.

Streaming e tv

Dove vedere The Unknown in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 con Elettra Lamborghini e Scintilla alle ore 21.20 dall’11 maggio 2026. Anche in streaming e on demand su Rai Play.