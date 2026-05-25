Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 25 maggio 2026

Questa sera, lunedì 25 maggio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 25 maggio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tra i temi di puntata, lo scontro politico sul caso della Global Sumud Flotilla, dopo la diffusione dei video choc degli attivisti inginocchiati e derisi dal ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir. A seguire, un approfondimento sulle correnti politicamente più radicali dell’Islam. Infine, il caso Garlasco, con documenti esclusivi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Fausto Biloslavo, Lucetta Scaraffia, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Giada Bocellari, Armando Palmegiani, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 25 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.