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Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1, 25 maggio 2026

Ulisse – Il piacere della scoperta è il programma condotto da Alberto Angela che torna su Rai 1. Appuntamento in prima serata questa sera, lunedì 25 maggio 2026, ore 21.30. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni e ospiti

Non si finisce mai di scoprire Parigi e non bastano di certo i tre giorni che in genere, i turisti trascorrono in città. “Ulisse, il piacere della scoperta” nella puntata dal titolo “Parigi nascosta”, porterà il pubblico tra le meraviglie meno conosciute della capitale francese. Basta infatti allontanarsi di qualche chilometro dai luoghi più noti, per trovarsi davanti a meraviglie come il castello di Vaux le Vicomte al centro di un appassionante intrigo o a quello di Chantilly, che contiene la pinacoteca più grande di Francia dopo il Louvre, ed è luogo di nascita della famosa crema. Un’esplosione di colori attenderà i visitatori a Giverny, nella casa di Claude Monet, con il giardino fiorito che ha ispirato tante opere del pittore impressionista. Alberto Angela guiderà poi il pubblico alla scoperta dell’Hotel des Invalides, il monumentale edificio che culmina nella tomba di Napoleone, e poi ancora, al museo delle giostre, per tornare bambini.

A Parigi sono nate la fotografia e il cinema, ed è anche grazie a loro che è nato il mito della “città dell’amore”. Ma la capitale francese è anche una città dove si legge molto: sono tanti i curiosi in cerca di libri davanti alle boîte dei bouquinistes sul Lungosenna, dai frequentatori della biblioteca nazionale e dai visitatori delle case dei più famosi romanzieri dell’Ottocento: Victor Hugo e Alexandre Dumas. La capitale della Haute Couture può ammaliare anche per i suoi atelier: uno dei più affascinanti è quello del famoso stilista Azzedine Alaia, dove Alberto Angela incontrerà un grande nome della moda e dell’arte, Carla Sozzani. Infine, tappa uno dei locali storici della capitale, per scoprire il segreto di una prelibatezza della cucina francese, la crêpe.

Streaming e tv

Potete seguire Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai 1 questa sera, lunedì 25 maggio 2026, alle ore 21.30 con Alberto Angela. Sarà possibile seguirlo o rivederlo anche in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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