NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3

Questa sera, lunedì 25 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Di cosa è davvero capace l’intelligenza artificiale? Siamo destinati a vivere in un mondo popolato da robot umanoidi? E il lavoro, per come lo conosciamo oggi, continuerà ad esistere? “Di cosa è davvero capace l’intelligenza artificiale? Siamo destinati a vivere in un mondo popolato da robot umanoidi? E il lavoro, per come lo conosciamo oggi, continuerà ad esistere? Questi i temi al centro della nuova puntata di “Newsroom” di Monica Maggioni.

Nel giorno in cui sarà pubblicata l’enciclica di Papa Leone XIV dedicata proprio all’umanità nel tempo dell’intelligenza artificiale, “Newsroom” porterà, invece, il pubblico negli Stati Uniti e in Cina per capire a che velocità sta avanzando questa tecnologia e quale delle due superpotenze sia oggi in vantaggio nella corsa alla quarta rivoluzione industriale.

Le telecamere del programma entreranno poi a Starbase, la nuova città del Texas creata da Elon Musk, dove vivono molti dei suoi dipendenti, e nelle più avanzate fabbriche di robotica cinesi. E infine, in Kenya, per incontrare i lavoratori che stanno pagando il prezzo più alto di questa trasformazione. Dopo la sfida sul controllo delle risorse, sulle terre rare e i minerali critici, “Newsroom” cercherà di capire chi esercita oggi il potere globale sull’intelligenza artificiale, per sapere chi sono i “padroni del mondo”, tema centrale del racconto di questa stagione.

Dentro “Newsroom” – nato con l’obiettivo di creare un legame tra l’audience generalista e quella digitale – convivono reportage, data analysis, interviste ai protagonisti delle vicende e contributi di esperti. Le grandi interviste si intrecciano con i racconti degli inviati in un percorso di approfondimento che prende forma dalla redazione, dove un gruppo di giornalisti si pone domande, avvia percorsi di inchiesta e analisi e prova a leggere una realtà sempre più complessa e contraddittoria.

Streaming e tv

Dove vedere NewsRoom in diretta tv e live streaming? La docu-serie va in onda, come detto, stasera – lunedì 25 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.