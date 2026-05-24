Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata

Questa sera, domenica 24 maggio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Mahir accetta di aiutare Sila e vuole farla inserire in un programma di protezione della polizia. Per guadagnare tempo, e ingannare Cabir, che vuole un matrimonio immediato, Sila propone a Mahir di organizzare un ricevimento per il loro fidanzamento, e di usare Sureya come scusa per posticipare il matrimonio. Mahir accetta, e comunica alla famiglia Yilmaz che il matrimonio vero e proprio si celebrerà tra due settimane, perché sua madre Sureya desidera un matrimonio in grande stile, per il suo unico figlio. Canfeza che ascolta la conversazione, è sconvolta, nonostante Mahir le assicuri che si tratta solo di una formalità, e che non ci sarà alcun matrimonio. All’insaputa di Mahir e Asaf, Afet contatta Selim e gli promette che gli consegnerà Canfeza la sera stessa. Nel frattempo Kursat è prigioniero di Rasit e chiede spiegazioni. Ezra riceve una telefonata che l’avvisa del pericolo in cui si trova Canfeza e iniseme a Sare corre a salvarla.

L’arrivo di Ezra e Sare interrompe le nozze. Afet riconosce subito Ezra e si rende conto che Canfeza è in realtà la figlia di Kursat. Nella confusione, Cabir, infuriato affronta Mahir e lo minaccia con una pistola. Asaf è talmente sconvolto da perdere i sensi e viene portato immediatamente in ospedale. Canfeza, Sare ed Ezra restano così nella villa, insieme alle donne di casa. In ospedale, Ferman scopre da Afet la verità sull’identità di Canfeza e chiama subito sua moglie Sevde per riferirglielo. Sevde va su tutte le furie e caccia le tre di casa. Nel frattempo, Selim, avendo scoperto il doppiogioco di Afet, fa irruzione a casa Yilmaz, trovando solo Sevde, Gulizar e Sureyya. L’uomo dapprima le minaccia, intimando loro di consegnargli Canfeza, ma una volta scoperto che la ragazza non c’è, lascia la casa. Canfeza, intanto, si è rifugiata a casa di Rasit ed è molto turbata dall’accaduto, tant’è che quando Mahir la raggiunge, lei gli dice che non vuole vederlo mai più.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.