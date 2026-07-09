Tim Battiti Live 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Tim Battiti Live 2026, il festival musicale più amato dell’estate. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate del programma sono state realizzate in Puglia a Trani, nella suggestiva cornice sul mare di Piazza Quercia, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno. Dove vedere Tim Battiti Live 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Canale 5.

Tim Battiti Live 2026 streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Tim Battiti Live 2026, lo show musicale in onda su Canale 5? Il numero esatto delle puntate non è stato reso noto, ma – come avvenuto lo scorso anno – dovrebbero andare in onda 5 puntate. La prima giovedì 2 luglio 2026; la quinta e ultima giovedì 30 luglio 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):