Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata dell’8 luglio 2026

Questa sera, mercoledì 8 luglio 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 8 luglio 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Un’analisi dei risvolti del vertice Nato ad Ankara, che rappresenta anche il primo incontro tra il Premier italiano e il Presidente americano dopo gli attacchi di quest’ultimo, sono al centro del nuovo appuntamento di oggi condotto da Giuseppe Brindisi, con il commento dell’inviato speciale dell’amministrazione Trump Paolo Zampolli, di Carlo Fidanza (FdI) e Paolo Romano (PD). Spazio poi agli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco: ne parleranno l’avvocato Antonio De Rensis, il criminologo Simone Borile, il genetista Pasquale Linarello e il medico forense Francesco Maria Galassi. Infine, una pagina sullo scandalo per lo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione che vede coinvolti diversi calciatori.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.