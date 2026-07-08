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Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 8 luglio

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di Anton Filippo Ferrari
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Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 8 luglio

Questa sera, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

“Un giorno in Pretura” riparte dalla Corte d’Assise di Genova, chiamata a giudicare su un caso di 30 anni fa: l’omicidio di Nada Cella, una segretaria di 24 anni che il 16 maggio del 1996 fu uccisa a Chiavari nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava. Le indagini dell’epoca non riuscirono ad individuare il responsabile dell’efferato omicidio, ma nel 2017 il caso viene riaperto su iniziativa di una biologa di Bari, la dottoressa Antonella Delfino Pesce, che lavorando ad una tesina in criminologia, individua in Anna Lucia Cecere, una ex insegnante di 54 anni, oggi imputata, la possibile colpevole. “Un giorno in Pretura” è un programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra.

Streaming e tv

Dove vedere Un giorno in pretura in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 8 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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