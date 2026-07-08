Ascolti tv martedì 7 luglio: Mondiali 2026, Che ci faccio qui, Memories

Ascolti tv martedì 7 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 7 luglio2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Che ci faccio qui. Su Rete 4 Le grandi domande di Freedom. Su Canale 5 Memories. Su Italia 1 E alla fine arriva Polly. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 7 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.