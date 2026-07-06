Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 6 luglio 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 6 luglio 2026.

Anticipazioni e ospiti

L’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, e il leader “centrista” e sindaco di Benevento Clemente Mastella sono alcuni degli ospiti della quarta puntata di “Filorosso”. Antonino Monteleone con Adele Grossi ospitano due storici esponenti della politica italiana per due interviste che toccheranno i principali temi di attualità.

Ospiti anche il direttore del quotidiano “Il Giornale”, Tommaso Cerno, e lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio.

Infine, ampio spazio alla cronaca con gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco. In studio interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, la criminologa Flaminia Bolzan, i giornalisti Ilenia Petracalvina, Alessandro De Giuseppe e Rita Cavallaro. In collegamento, il direttore di “Gente” Umberto Brindani, l’anatomopatologo Francesco Galassi e la youtuber Francesca Bugamelli.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 6 luglio 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.