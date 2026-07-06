Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:31
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 6 luglio 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 6 luglio 2026.

Anticipazioni e ospiti

L’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, e il leader “centrista” e sindaco di Benevento Clemente Mastella sono alcuni degli ospiti della quarta puntata di “Filorosso”. Antonino Monteleone con Adele Grossi ospitano due storici esponenti della politica italiana per due interviste che toccheranno i principali temi di attualità.

Ospiti anche il direttore del quotidiano “Il Giornale”, Tommaso Cerno, e lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio.
Infine, ampio spazio alla cronaca con gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco. In studio interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, la criminologa Flaminia Bolzan, i giornalisti Ilenia Petracalvina, Alessandro De Giuseppe e Rita Cavallaro. In collegamento, il direttore di “Gente” Umberto Brindani, l’anatomopatologo Francesco Galassi e la youtuber Francesca Bugamelli.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 6 luglio 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / L’uomo che sussurrava ai cavalli: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / No Way Up: trama, cast e streaming del film su Italia 1
TV / Tre di troppo: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Canale 5
Ti potrebbe interessare
TV / L’uomo che sussurrava ai cavalli: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / No Way Up: trama, cast e streaming del film su Italia 1
TV / Tre di troppo: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Canale 5
TV / Boss in incognito 2026 replica: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata
Calcio / Tardelli parla di "ordini dall'alto" sul caso Balogun, gelo in studio: "Te ne assumi la responsabilità"
Spettacoli / Alfonso Signorini rompe il silenzio: “Non mi considero un santo ma c’è stata un’omofobia mostruosa”
TV / Ascolti tv domenica 5 luglio: Mondiali 2026, Racconto di una notte, La rivolta delle ex
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dall’12esima puntata
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 5 luglio 2026, su Rai 3
TV / La rivolta delle ex: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca