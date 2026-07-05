Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 5 luglio 2026 su Rai 3

Questa sera, domenica 5 luglio 2026, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 5 luglio 2026 alle ore 21,20 su Rai 3.

Anticipazioni

Si intitola “Pensione mai” la puntata di oggi, una delle inchieste più interessanti dell’ultima stagione. Nella prima parte della serata un reportage che attraversa la guerra ibrida in Europa: dall’incursione di droni in una base militare in Bretagna, ai cavi delle telecomunicazioni tranciati nel Baltico, fino agli incidenti al traffico aereo in Germania. In studio, a discuterne con Riccardo Iacona la corrispondente per “La Repubblica” dalla Germania, Tonia Mastrobuoni.

Con la puntata “Pensione mai”, “PresaDiretta” racconta, invece, un’Italia che invecchia inesorabilmente, la fuga dei giovani all’estero e i salari più bassi d’Europa. Sono tutte le crepe che denunciano un sistema in bilico. Le pensioni infatti sono pagate da chi lavora, ma ci sono Regioni come il Molise dove i pensionati sono più numerosi dei lavoratori. Già oggi i conti dell’Inps scricchiolano e le pensioni di domani, con quali soldi saranno pagate?

Nel frattempo l’Italia ha toccato il record storico di partenze: 156 mila persone hanno scelto di andare all’estero nel 2024. Ventenni, trentenni ma anche quarantenni che hanno scelto di vivere a Berlino dove lavoro, casa e welfare sono una certezza. Un viaggio infine, nel sistema dei bonus, nelle truffe dei falsi braccianti e delle cooperative “scatole vuote” con l’evasione contributiva che arriva a 10-12 miliardi all’anno. Mentre per la classe politica i privilegi resistono.