Ascolti tv venerdì 3 luglio: Mondiali 2026, L’erede, Quarto grado

Ascolti tv venerdì 3 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 3 luglio2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Il mio giardino persiano. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 L’erede. Su Italia 1 Sarabanda Celebrity. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 3 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.