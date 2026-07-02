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Il bisbetico domato: tutto sul film in onda su Rete 4

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il bisbetico domato: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, giovedì 2 luglio 2026, va in onda su Rete 4 Il bisbetico domato, un film italiano del 1980 con protagonista Ornella Muti. La pellicola è diretta da Castellano e Pipolo e dura circa 104 minuti. Inoltre è intesa come una rivisitazione de La bisbetica domata di Shakespeare. Di seguito vediamo trama e cast del film.

Trama

Partiamo dalla trama di Il bisbetico domato. Elia è un agricoltore, vive in un piccolo paesino di campagna e non sopporta il contatto con le persone. L’unica che riesce a mandare giù è Don Cirillo, a cui propina fedelmente le sue confessioni. Elia ha anche un problema con il genere femminile, l’unica donna che tollera è la sua governante che da anni cerca di farlo fidanzare. La sua vita cambia quando una notte una donna misteriosa resta a piedi ed è costretta a chiedere aiuto alla fattoria lì vicino. Il suo nome è Lisa, ma Elia si presenta sin da subito come un uomo scorbutico.

Il bisbetico domato: il cast del film

Come già anticipato, la protagonista del film è Ornella Muti che interpreta Lisa Silvestri. Ma non è da sola: a tenerle compagnia come co-protagonista c’è Adriano Celentano che interpreta Elia Codogno. Di seguito vediamo tutti i personaggi e i rispettivi attori che popolano il cast di Il bisbetico domato:

  • Adriano Celentano: Elia Codogno
  • Ornella Muti: Lisa Silvestri
  • Edith Peters: Mamy, la domestica
  • Pippo Santonastaso: don Cirillo
  • Jimmy il Fenomeno: Michele, un contadino
  • Milly Carlucci: Renata, amica di Lisa
  • Nicola De Buono: Vittorio, fidanzato di Lisa
  • Marco Columbro: l’autista che dà un passaggio a Elia e Lisa
  • Guido Spadea: il ragioniere
  • Sandro Ghiani: il benzinaio
  • Gianna Coletti: la spasimante di Elia
  • Enzo De Toma: Ernesto, conoscente di Elia
  • Raffaele Di Sipio: il sommelier del ristorante
  • Gianni Franco: un conoscente di Elia al bar
  • Maurizio Fardo: il barista
  • Massimo Mirani: il giornalista

Streaming e TV

Dove vedere Il bisbetico domato in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta il 2 luglio 2026 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando. Chi invece vuole seguire Il bisbetico domato via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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