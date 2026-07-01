Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 1 luglio 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 1 luglio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

La giudice Francesca Ercolini è stata trovata morta una mattina di quattro anni fa nella sua casa. Il caso era stato archiviato come suicidio, ma ora, dopo la riesumazione del corpo e la nuova autopsia, si torna a investigare e ci sono sei indagati. Documenti inediti saranno presentati a Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli, in onda questa sera, mercoledì 1° luglio alle 21.15 su Rai 3. E poi il caso di Alessandra Ollari: era stata trovata morta in un prato poco distante da casa sette mesi dopo. Ora la nuova consulenza antropologica ha permesso di capire che è stata uccisa, l’osso ioide è stato spezzato quando era ancora in vita. La Procura chiede però l’archiviazione: non ci sono gli elementi per individuare con certezza l’omicida.

Elisa Claps è stata trovata dopo 17 anni nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità: la mamma Filomena aveva sempre detto che la figlia non si era allontanata e che sicuramente era stata uccisa. Danilo Restivo è stato condannato, ma Filomena – in diretta a Chi l’ha visto? – continua a chiedere che si chiariscano le complicità: com’è possibile che il suo corpo sia rimasto per anni in una chiesa? Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 1 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.