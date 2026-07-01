Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:10
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 1 luglio 2026 su Rai 3

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 1 luglio 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 1 luglio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

La giudice Francesca Ercolini è stata trovata morta una mattina di quattro anni fa nella sua casa. Il caso era stato archiviato come suicidio, ma ora, dopo la riesumazione del corpo e la nuova autopsia, si torna a investigare e ci sono sei indagati. Documenti inediti saranno presentati a Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli, in onda questa sera, mercoledì 1° luglio alle 21.15 su Rai 3. E poi il caso di Alessandra Ollari: era stata trovata morta in un prato poco distante da casa sette mesi dopo. Ora la nuova consulenza antropologica ha permesso di capire che è stata uccisa, l’osso ioide è stato spezzato quando era ancora in vita. La Procura chiede però l’archiviazione: non ci sono gli elementi per individuare con certezza l’omicida.

Elisa Claps è stata trovata dopo 17 anni nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità: la mamma Filomena aveva sempre detto che la figlia non si era allontanata e che sicuramente era stata uccisa. Danilo Restivo è stato condannato, ma Filomena – in diretta a Chi l’ha visto? – continua a chiedere che si chiariscano le complicità: com’è possibile che il suo corpo sia rimasto per anni in una chiesa? Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 1 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 1 luglio 2026
TV / Il padre della sposa: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Next: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1
Ti potrebbe interessare
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 1 luglio 2026
TV / Il padre della sposa: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Next: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1
TV / Temptation Island (Estate 2026): le anticipazioni e coppie della seconda puntata
TV / Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Ascolti tv martedì 30 giugno: Mondiali 2026, Un amore come te, Storie al bivio
TV / Vi presento i nostri: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Lo squalo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Un amore come te: tutto quello che c’è da sapere sul film turco
TV / Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
Ricerca