Ascolti tv mercoledì 1 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 1 luglio2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 2 Il padre della sposa. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Temptation island. Su Italia 1 Next. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 1 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 1 luglio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Mondiali 2026 – Belgio-Senegal interessa 3.686.000 spettatori pari al 28.9% di share dalle 22 alle 00:49 (primo tempo a 4.181.000 e il 24.7%, secondo tempo a 3.685.000 e il 29.6%, supplementari a 3.130.000 e il 37.4%). Su Canale5 Temptation Island conquista 3.819.000 spettatori con uno share del 26.6% dalle 21:33 alle 00:26 (Buonanotte a 1.387.000 e il 18.3%). Su Rai2 Il padre della sposa intrattiene 811000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 Next incolla davanti al video 895.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.006.000 – 5.7%), Chi l’ha Visto? segna 1.169.000 spettatori (7.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (614.000 – 3.5%), Zona Bianca totalizza 507.000 spettatori (3.9%). Su La7 Lezioni di Mafie in replica raggiunge 355.000 spettatori e il 2.1%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Affari Tuoi Mundial totalizza 3.913.000 spettatori (22.9%) dalle 20:37 alle 21:34, mentre Mondiali 2026 – Pre partita Belgio-Senegal arriva a .000 spettatori (%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:39 alle 20:47 (3.141.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.092.000 spettatori pari al 23.6%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 565.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 831.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.301.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 749.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 609.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.241.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 Foodish arriva a 319.000 spettatori e l’1.9%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.369.000 spettatori pari al 23.6%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.287.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.258.000 spettatori (14%), mentre Avanti un Altro convince 1.746.000 spettatori (15.4%). Su Rai2 Italia Chiama America conquista 466.000 spettatori con il 4.6%, mentre Blue Bloods è seguito da 468.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 278.000 spettatori (2.7%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 444.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.030.000 spettatori (15.8%). A seguire Blob segna 861.000 spettatori (5.9%) e Via dei Matti n° 0 in replica 796.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 10 Minuti interessa 700.000 spettatori (5.7%), mentre La Promessa intrattiene 743.000 spettatori (5.2%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
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