Su Rai1 Mondiali 2026 – Belgio-Senegal interessa 3.686.000 spettatori pari al 28.9% di share dalle 22 alle 00:49 (primo tempo a 4.181.000 e il 24.7%, secondo tempo a 3.685.000 e il 29.6%, supplementari a 3.130.000 e il 37.4%). Su Canale5 Temptation Island conquista 3.819.000 spettatori con uno share del 26.6% dalle 21:33 alle 00:26 (Buonanotte a 1.387.000 e il 18.3%). Su Rai2 Il padre della sposa intrattiene 811000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 Next incolla davanti al video 895.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.006.000 – 5.7%), Chi l’ha Visto? segna 1.169.000 spettatori (7.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (614.000 – 3.5%), Zona Bianca totalizza 507.000 spettatori (3.9%). Su La7 Lezioni di Mafie in replica raggiunge 355.000 spettatori e il 2.1%.